Selenskij will mehr Krieg

Die Besuche des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in London, Paris und Brüssel haben sich nach seinen Angaben gelohnt: Er bringt Aussicht auf mehr und gefährlichere Waffen nach Hause. Selenskij freute sich am Donnerstag auf einer Pressekonferenz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel: »Das ist wirklich ein gewisser Schritt zur Lieferung von Kampfflugzeugen.« Sein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Mittwoch abend in Paris bezeichnete Selenskij als »sehr stark« und »sehr wichtig« und erläuterte: »Wir haben an der Stärkung unserer Offensivfähigkeiten gearbeitet.« In einem gleichzeitig vom Spiegel und der französischen Tageszeitung Le Figaro veröffentlichten Interview beschwerte er sich dagegen mit Bezug auf Scholz: »Ich muss ihn zwingen, der Ukraine zu helfen und ihn ständig überzeugen, dass diese Hilfe nicht für uns ist, sondern für die Europäer.«

Selenskij hatte am Mittwoch in London zuerst unter anderem Premierminister Rishi Sunak getroffen. In London war vom ukrainischen Präsidenten zu hören: »Großbritannien, Sie haben Ihre Hilfe ausgebaut, als die Welt noch nicht verstanden hat, wie man reagiert.« Vergleichbares äußerte er in Paris und Brüssel, wohin er anschließend reiste, nicht. Am Donnerstag nahm er am EU-Gipfel in Brüssel teil, der aber für weitere Gespräche über mehr Waffen unterbrochen wurde. Selenskij klagte auf einer Pressekonferenz: »Es gibt Signale, sie müssen aber noch konkreter werden.« Er könne nicht »ohne Ergebnisse nach Hause kommen«. Den Druck gab er weiter und verlangte mehr Tempo bei der Militärhilfe. Zudem drang er auf weitere Sanktionen gegen Russland. Die EU, die gerade an der Ausweitung ihres Wirtschaftskrieges arbeitet, müsse mit ihren Sanktionen auch die Drohnenindustrie oder den IT-Sektor treffen. Selenskij beteuerte seine Dankbarkeit für die bisher gelieferten Waffen, betonte aber auch: »Wir müssen die Dynamik unserer Zusammenarbeit erhöhen.« In Spiegel und Figaro war von Dankbarkeit keine Rede: »Es ist doch absolut lächerlich, wenn ihr alle öffentlich für uns eintretet und trotzdem gern die Sanktionen umgeht oder Waffen zurückhaltet.« Zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel berichtete Selenskij zudem, es gebe einen detaillierten russischen Plan zur Zerschlagung der politischen Ordnung Moldaus. Der ukrainische Geheimdienst habe entsprechende Informationen abgefangen.

Am Vormittag hatte der ukrainische Präsident das EU-Parlament besucht. Die Abgeordneten begrüßten ihn mit Jubel und lautem Applaus und feierten ihn nach der Rede fast zwei Minuten lang, während die ukrainische und die EU-Hymne gespielt wurden. In seiner Rede phantasierte der aus einer russischsprachigen jüdischen Familie stammende Selenskij vor allem über den angeblichen Unterschied zwischen der »europäisch-ukrainischen« und der russischen Lebensweise: »Es wird versucht, den europäischen ›Way of Life‹ mit einem totalen Krieg zu zerstören. (…) Wir lassen das nicht zu.« Menschenleben seien in Russland nichts mehr wert: »Wir verteidigen uns gegen die antieuropäischste Kraft der zeitgenössischen Welt. Wir Ukrainer auf dem Schlachtfeld zusammen mit Ihnen.« Selenskij, so seine Formulierung, wähnt sich in einem »historischen Kampf«. Obwohl alle Teilnehmer von ihrer geschichtlichen Rolle sichtlich überwältigt waren, wurde dem aus Kiew Entsandten bis jW-Redaktionsschluss nur ein sogenanntes EU-Sanktionspaket zugesagt, es soll das zehnte sein.