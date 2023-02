Kahlschlag bei Gruner und Jahr

Jonas Walzberg/dpa Beschäftigte von Gruner und Jahr demonstrieren gegen die Kürzungspläne am Dienstag in Hamburg

Es ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten des Verlagshauses Gruner und Jahr: Fast jeder dritte Job im Zeitschriftensegment wird bis Ende 2025 abgebaut. Entsprechende Pläne wurden am Dienstag von der Geschäftsführung verkündet. Von rund 1.900 Vollzeitstellen sind demnach 700 betroffen, von denen nur 200 durch den Verkauf von Zeitschriften an andere Verlage übergehen werden.

Verdi geht allerdings davon aus, dass deutlich mehr Personen der »Umstrukturierung« zum Opfer fallen könnten. Das liege an der verbreiteten Teilzeit im Verlag, hieß es am Dienstag von der Gewerkschaft. Mit einer fehlgeleiteten Strategie schneide die Geschäftsleitung der Presselandschaft ein großes Stück Vielfalt heraus, kommentierte Verdi-Bundesvorstand Christoph Schmitz die Entwicklung. »Ohne Rücksicht auf die Leistungen und den Wert der Verlagsbelegschaft werden nun hunderte Menschen ihre Arbeit verlieren, die bis jetzt noch zu den Gewinnen in der Bilanz des Konzerns beigetragen haben«, erklärte er. Man werde sich gemeinsam mit den Beschäftigten dagegen wehren.

Gruner und Jahr gehört genauso wie RTL Deutschland zum Medienimperium Bertelsmann. Anfang 2022 hatte RTL das Verlagshaus konzernintern übernommen. Erklärtes Ziel war, einen »crossmedialen Champion« zu schaffen, der Fernsehen, Digitalgeschäft und den Printbereich vereint. Zu diesem Zweck wurde eine »Neugliederung« der herausgegebenen Zeitschriften angestrebt.

Das nun verkündete Ergebnis: Stern, Capital, Geo und Stern Crime werden bei RTL Deutschland eingegliedert, berichtete das Medienportal Meedia am Dienstag. Brigitte, Gala und einige andere Magazine verbleiben dagegen bei Gruner und Jahr und werden nur »punktuell« mit RTL zusammenarbeiten. Zahlreiche andere Titel werden verkauft oder eingestellt; Medienberichten nach sollen 23 Magazine davon betroffen sein.

Thomas Rabe, der in Personalunion Chef von Bertelsmann, der RTL Group und RTL Deutschland ist, begründete den »Umbau« des Konzerns am Dienstag mit einer »sich rasch verändernden Medienlandschaft und der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Lage«. Man wolle sich deshalb auf die Kernmarken konzentrieren. Man sehe in ihnen einen erheblichen Wert, sagte Rabe gegenüber dpa. »Und wir sehen erhebliche Verbundeffekte zwischen den Kernmarken von Gruner und Jahr und RTL, nicht nur in der redaktionellen Zusammenarbeit, sondern vor allem in der Vermarktung.«

Die Kernmarken erwirtschaften nach Angaben des Konzerns etwa 70 Prozent des Umsatzes. Damit sie in Zukunft profitabler werden, sollen sie mit Investitionen von etwa 80 Millionen Euro bis 2025 weiterentwickelt werden. »Unser Ziel ist es, die führende Position und publizistische Relevanz von RTL Deutschland weiter zu stärken«, sagte Rabe am Dienstag.

Die wirtschaftliche Lage des Geschäfts beschrieb er negativ. Im vergangenen Jahr habe der Gewinn im Publishinggeschäft bei einer Million Euro gelegen, der Umsatz habe 350 Millionen Euro betragen. »Aufgrund der Marktentwicklung bei Anzeigen und Vertrieb, aber auch durch Kostensteigerungen von Papier und Energie wäre Gruner und Jahr ohne Maßnahmen in diesem Jahr im EBITA zweistellig negativ«, meinte Rabe.

Es bleibt abzuwarten, ob der »Umbau« des Konzerns so reibungslos verlaufen wird wie vom Konzern geplant. Am Montag hatte Verdi-Sekretärin Tina Fritsche darauf verwiesen, dass Ende Januar bereits mehrere Hundert Mitarbeiter des Verlagshauses für den Erhalt ihres Arbeitsplatzes demonstrierten. »Das Damoklesschwert hängt schon zu lange über den Köpfen, entsprechend groß sind Frust und Wut«, betonte sie.