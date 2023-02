Nachschlag: Buckeln und Biker

United Archives/imago Bevor der Meister kommt: Auf der Baustelle angekommen, soll der Lehrling schwer schleppen

Moin, moin, liebe Sportsfreunde! Bevor Sie nachgucken gehen: Keine Russen im Keller. Dem talentierten Comiczeichner Brösel sitzt ein Kapitalist/Filmproduzent im Nacken, der ihn im Traum als grausamer König heimsucht. Die erste Verfilmung der »Werner«-Comics muss fertig werden. Doch der Künstler hat Blockade. Ohne Plan, was in dem Film passieren soll, zeichnet er einfach Sequenzen aus dem Leben des Klempnerlehrlings. Werner buckelt für den so strengen wie inkompetenten Meister Röhrich. Der junge, norddeutsche Arbeiter träumt vom eigenen Motorrad, muss sich zunächst aber mit seinem Mofa begnügen.

Dieser Kultfilm aus dem Jahr 1990 ist wohl die beste Werbung, die man für die Comics aus der Feder von Brösel machen konnte. Und das nicht nur, weil kein Geringerer als Otto Sander den Erzähler gibt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass heutzutage noch einmal so eine durch und durch proletarische Figur einen solchen Erfolg hat. (mb)