Souveränität

Zu jW vom 3.2.: »Souveränität wagen«

(…) Wenn Länder wie Syrien, Kuba oder ­Nordkorea um ihre Souveränität kämpfen bzw. diese verteidigen, sind sie natürlich voll im Recht. Etwas anderes ist es, wenn eine imperialistische Macht den dritten Anlauf zur Weltbeherrschung unternimmt und nur wegen der relativen Schwäche gegenüber den USA noch nicht so eigenständig handeln kann wie bei den ersten beiden Versuchen. Besonders schlimm, wenn diese imperialistische Politik auch noch ideologischen Flankenschutz von links erhält und dem Expansionsdrang ein friedliches Mäntelchen umgehängt wird. Was soll die ständige Klage (von links und vor allem von rechts) über die angeblich mangelnde Souveränität der BRD? Unterm Strich ist es doch völlig egal, ob die Lieferung von Panzern die alleinige Entscheidung des Bundeskanzlers war oder im Einvernehmen mit Washington getroffen wurde. Fazit: Dieses »Souveränität wagen« führt unweigerlich zur »Vaterlandsverteidigung« von 1914.

Franz Schoierer, per E-Mail

Optionen

Zu jW vom 3.2.: »Souveränität wagen«

Welche Option hatte die russische Regierung im Februar 2022? In ihrer Rede »Souveränität wagen« hat Sevim Dagdelen viele der Gründe, die zum Krieg in der Ukraine führten, genannt:

Die Vertragsbrüche durch die USA und ihre Verbündeten. (Die US-Regierungen haben seit der Gründung der Vereinigten Staaten kaum einen Vertrag eingehalten.) Osterweiterung der NATO. Ausschluss von Russland aus einer europäischen Sicherheitsstruktur. Der Krieg der ­Ukraine seit 2014 gegen die »Volksrepubliken«, die das gleiche Recht wie die Ukraine zum Austritt aus einem Staat nutzten. Die Verhandlungen »Minsk II«, die ins Nirgendwo führten. Statt dessen verstärkte Aufrüstung der Ukraine. Verstärkter Beschuss der beiden Volksrepubliken im Februar 2022 durch die Ukraine und die Massierung der Truppen an der damaligen Front. Torpedierung der Verhandlungen der Ukraine mit ­Russland im März 2022 durch die Regierung von ­Großbritannien und die USA. Direkte Eingriffe der NATO in den Krieg.

Für mich steht nun die Frage im Raum, welche Optionen hatte Russland unter diesen und den weiteren Sanktionen am 24. Februar 2022? Nicht nur die Autorin, auch die jW und die Vertreter der PDL sowie der VVN-BdA nennen die Spezialoperation Russlands völkerrechtswidrig. Die Option für Verhandlungen war wegen der Haltung des Westens damals wohl ausgereizt. Wie hätte die russische Regierung auf die damalige Gemengelage in einer Zwickmühle völkerrechtskonform reagieren müssen, um die Eskalation des seit 2014 herrschenden Krieges zu vermeiden und um allen Beteiligten eine friedliche Lösung des Problems zu ermöglichen? 1941 bedurfte es des deutschen Faschismus, um Krieg gegen die UdSSR zu führen, heute reichen wertebasierte bürgerlich demokratische Parteien und ihre kriegsgeilen Medien dafür. Wo bleibt die Diplomatie?

Jürgen Powollik, Rudolstadt

Hohlkopf

Zu jW vom 4./5.2.: »Bronzekopf des Tages: Joachim Gauck«

Der Abguss der Büste von Joachim Gauck scheint recht realistisch: 14 Kilogramm Bronze (also 8,73 Kilogramm pro Liter) haben ein Volumen von etwa 1,6 Litern – das gibt einen vorbildlichen Hohlkopf.

Heinrich Hopfmüller, Stadum

Alphabetisierung

Zu jW vom 4.2.: »Insel am Rande der Welt«

Als ich den voluminösen Artikel über das indigene Völkchen der Niwchen entdeckte, begann mein Herz freudig schneller zu schlagen. Was wird wohl aus diesen Menschen, von deren Existenz ich erstmals auf einem Lehrgang an der Kiewer Militärakademie erfuhr, nach dem Untergang der Sowjetunion geworden sein? Mein Elektroniklehrer I. Sewalnjew hatte mir davon erzählt, wie er 1932 gemeinsam mit 25 Kiewer Komsomolzen auf die Insel Sachalin delegiert worden war, um dem fernöstlichen Volk der Giljaken (russische Bezeichnung der Niwchen) zu helfen, gemeinsam mit ihren schamanischen Führern eine eigene Schrift zu entwickeln. Diese uneigennützige Hilfe, die Dutzende indigene Völker Sibiriens erhielten, war Bestandteil der Leninschen Nationalitätenpolitik sowie der Mammutaufgabe, alle Völker und Bürger der Sowjetunion zu alphabetisieren und ihnen den Weg in eine menschenwürdigere Zukunft zu ebnen. Dass dieses hehre Ziel urbane Konzentration der über eine Fläche von etwa DDR-Größe verstreut in Jurten und kleinen Dorfgemeinschaften lebenden ca. 5.000 Niwchen voraussetzte, war gewiss kein finsterer Trick Stalins (obwohl man vom Generalissimus allerlei Schändliches gewohnt ist), um »billige Arbeitskräfte« in die Kolchose »Morgenröte« zu zwingen. Welch böswillige Unterstellung ohne jeden Realitätsbezug. Am Ende dieser Entwicklung konnten sich die Niwchen in ihrer eigenen Schule bilden, durften in festen Häusern mit allen Vorzügen der Elektrifizierung leben, konnten ihre Lebenserwartung und Lebensqualität dank ärztlicher Betreuung erheblich steigern. Kein böser Bolschewik hat ihnen die Lebensgrundlage vernichtet – weder Lachse noch Rens vergiftet. Und wenn das Volk der Niwchen heute auf solche weit über die Grenzen Sibiriens bekannte Schriftsteller wie Tschuner Taksami und Wladimir Saugi stolz sein darf, zeugt das allein davon, dass die niwchische Kultur nicht mit den letzten Greisen ausstirbt, auf die sich Reporter Timo Jaworr beruft. Welch indianisches Brudervolk auf der kanadischen und US-amerikanischen Seite des Pazifiks kann auf solch positive Bilanz verweisen? Doch über all dies Positive weiß der Autor nichts zu berichten. Alles in allem: Eine enttäuschende Reportage, die bekannte Klischees bedient und kaum Antworten auf die soziale Lage der Niwchen im postsowjetischen Heute gibt. Kurz: Zwei kostbare, verschenkte Seiten, ohne nennenswerten Erkenntnisgewinn.

Karl-Heinz Otto, Potsdam