»Wir stecken mitten im Kollaps«

GEW Protestkundgebung am Mittwoch vor dem Roten Rathaus in Berlin

Zahlreiche Jugendämter in Berlin schließen zur Zeit ihre Türen, weil sie mit der Arbeit nicht hinterherkommen. Die Notdienste mit ihren Krisenplätzen verzeichnen teilweise eine Überbelegung von fast 100 Prozent. Tausenden Jugendlichen kann auch in kritischen Situationen nicht angemessen geholfen werden, weil das Hilfesystem überlastet ist. Die Hauptstadt kann die gesetzlichen Verpflichtungen der Kinder- und Jugendhilfe immer seltener erfüllen. Dagegen demonstrierten am Mittwoch mehr als 100 Sozialarbeiter vor dem Roten Rathaus.

Zuwenig Personal

Vor zwei Wochen sorgte ein behördeninterner Brief der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie an die Leitungen der Jugendämter für Aufsehen. In dem Rundschreiben, das jW vorliegt, wurden die Jugendämter gebeten, derzeit möglichst keine Jugendlichen in den Berliner Notdienst Kinderschutz zu schicken. Dessen Aufgabe ist es, Jugendlichen, die aufgrund einer akuten Notlage nicht mehr im elterlichen Haushalt wohnen können, ein Dach über den Kopf und professionelle Betreuung zu bieten. Der Notdienst registrierte laut Rundbrief in den vorigen Nächten eine »Überbelegung von fast 100 Prozent«. Die Senatsverwaltung schlug vor, Aufnahmen »durch innerfamiliäre Lösungen oder die vorübergehende Unterbringung im Freundeskreis der Jugendlichen« möglichst zu vermeiden. Ein abenteuerlicher Vorschlag, soll doch der Notdienst Jugendlichen einen sicheren Ort bieten, die beispielsweise aufgrund von Gewalt oder Drogenproblemen akut aus ihrem derzeitigen Lebensumfeld raus müssen.

Der Zusammenbruch des Notdienstes sei der Tropfen, der »das Fass zum Überlaufen bringt«, sagte Hannes Wolf vom Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung, um sich zu korrigieren: »Das Wasser fließt schon in Strömen aus dem Fass. Wir stehen nicht vor dem Kollaps der Jugendhilfe, sondern stecken mittendrin.« Es fehle an Personal in allen Bereichen, aber auch an Geld für die stationären Einrichtungen, so Wolf. Beim betreuten Wohnen herrsche ein extremer Kostendruck. So sei es für die freien Träger kaum noch möglich, die steigenden Preise für Mieten und Energie von den Sätzen zu zahlen, die sie vom Senat erhielten.

Zwar hat der Senat zuletzt wieder mehr Stellen in den Jugendämtern ausgeschrieben, aufgrund der hohen Arbeitsbelastung und einer demographisch bedingten Pensionierungswelle bleiben aber viele Stellen unbesetzt. Mittlerweile müssen die Kollegen in den Jugendämtern 70 bis 120 Fälle gleichzeitig betreuen, erklärte Wolf. »Das ist ein Skandal, weil so keine adäquate Betreuung der Jugendlichen und Familien stattfinden kann.« Die vorgesehene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in den Hilfeprozessen fände kaum bis gar nicht statt.

400 Plätze gestrichen

Das Problem staut sich von unten nach oben. Ein Mitarbeiter der stationären Jugendhilfe, der anonym bleiben möchte, berichtet gegenüber jW, dass viele Einrichtungen mittlerweile Wartelisten führen. »Aber wer kann nicht warten? Jugendliche in akuten Krisen.« Während der Coronapandemie seien viele Plätze nicht belegt gewesen. »Obwohl alles darauf hindeutete, dass die Zahlen nach oben gehen, kamen bei uns weniger Hilfen an.« Auch weil das Jugendamt nicht wie gewohnt arbeiten konnte. Jetzt sei der »Damm gebrochen« und fast alle Einrichtungen seien komplett belegt. Andere Träger hätten aufgrund von Personalmangel bereits Wohngruppen geschlossen. Tatsächlich gibt es in der stationären Jugendhilfe in Berlin aktuell knapp 400 Plätze weniger als noch vor fünf Jahren.

»Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Jugendhilfe, wir haben eine Fürsorgepflicht«, sagte der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende des Bereichs Kinder-, Jugendhilfe und Sozialarbeit der GEW Berlin, Fabian Schmidt, im Gespräch mit jW. Beides sei aktuell nicht mehr zu gewährleisten. Deshalb forderte die GEW auf der Kundgebung am Mittwoch zusammen mit dem Fachverband DBSH und der Arbeitsgruppe »Weiße Fahne« eine Offenlegung der derzeitigen Personalbemessung der Jugendämter und ein transparentes Personalbemessungskonzept. Es brauche unmittelbar nach den Wahlen eine substanzielle Aufstockung und ein Sofortprogramm des Senats, forderte Schmidt.