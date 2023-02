Braune Friedenstauben

IMAGO/HärtelPRESS Lockvogelangebot: Rechte »Mahnwachen« schmücken sich gern mit Federn der Friedensbewegung (Chemnitz, 6.2.2023)

Wo Faschisten Spitzenämter besetzen, muss massenhaft Kreide gefressen werden: Die völkisch-nationalistische AfD geriert sich seit längerem schon als angebliche Friedenspartei. Hinter dieser Imagekampagne steht das Lager um den Kovorsitzenden Tino Chrupalla aus Sachsen. Dieser hat am Mittwoch nachgelegt und in Berlin die Vorstellungen der AfD für eine »Friedensinitiative« der Öffentlichkeit präsentiert. Einen entsprechenden Antrag seiner Bundestagsfraktion stellte er gemeinsam mit deren Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland vor. Zuvor hatte die Fraktion am Dienstag die mehrfach überarbeitete Fassung des von Chrupalla und Co. entworfenen Papiers mit nur einer Gegenstimme beschlossen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete.

Ginge es nach der AfD-Fraktion, dann soll der Bundestag die Bundesregierung dazu auffordern, die »politische, militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine an die Verhandlungsbereitschaft Kiews zu ernsthaften Friedensgesprächen« zu knüpfen. Gegenüber Russland soll die Ampelkoalition von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Gesprächsbereitschaft einfordern. Die AfD wünscht sich dem Antrag zufolge für die BRD eine Rolle als »neutraler Mittler«. Der Ukraine solle eine »privilegierte EU-Partnerschaft«, also ausdrücklich keine Mitgliedschaft in der Europäischen Union und ebenso auch keine NATO-Mitgliedschaft offen stehen. Von der EU hält die AfD ohnehin bekanntlich wenig bis gar nichts. Und so ist in dem junge Welt vorliegenden Antrag auch mehr als nur einmal von »europäischen Nationalstaaten« die Rede. Diese sollten »eigenständig und unabhängig von fremden Interessen« freundschaftliche Beziehungen zu Russland aufbauen können, heißt es in dem Papier.

Der am Mittwoch vorgelegte Antrag gewährt auch Einblick in die Kräfteverhältnisse innerhalb der AfD-Fraktion. So flog in den Verhandlungen zwischen den eher in den westlichen Landesverbänden noch über Einfluss verfügenden Nationalkonservativen und dem völkischen Lager die Forderung nach Anerkennung der Krim als integraler Bestandteil des Staatsgebiets der Russischen Föderation aus dem Antrag, wie RND berichtete. Jetzt heißt es, im Rahmen eines Friedensabkommens der Kriegsparteien seien »offene Fragen im Zusammenhang mit der Krim und Sewastopol innerhalb von 15 Jahren durch bilaterale Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland« zu klären. Diese Passage sei dem Bericht vom Dienstag zufolge den russlandnahen Fraktionsmitgliedern um Gauland abgerungen worden. In einer früheren Fassung fehlte laut RND außerdem die Verurteilung des russischen Angriffs vom 24. Februar 2022. Die nun vorliegende Version spricht von einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der »östlichen Nachbarschaft« der EU.

Enthalten ist auch die Forderung, die vier Oblaste Lugansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nicht als russisches Territorium anzuerkennen, sondern zu Mandatsgebieten der Vereinten Nationen zu machen. Russlands Streitkräfte sollen sich demnach »aus dem ukrainischen Staatsgebiet auf den Stand vor dem 24. Februar 2022« schrittweise zurückziehen. Im Gegenzug schlägt die AfD-Fraktion vor, dass Kiews westliche Schutzmächte schrittweise die militärische Unterstützung für die Ukraine einstellen sowie schrittweise gegen Russland gerichtete Sanktionen aufheben.

Was bei der Lektüre wie von Teilen der Friedensbewegung abgeschrieben wirkt, dürfte dies auch sein. Dennoch lässt sich diese »Friedensliebe« der AfD nicht nur mit dem Werben um Stimmen außerhalb der Kernklientel erklären. Es schimmert der Traum von »souverän und unabhängig« agierenden Nationalstaaten durch, die letztlich ohne jegliche Konsequenz für die Beziehungen zu anderen Staaten im Inneren frei schalten und walten können – zum Beispiel bei der Unterdrückung von Minderheiten und dem Abbau von Grundrechten.