Högl steht Gewehr bei Fuß

(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Wehrbeauftragte Eva Högl beim Truppenbesuch (Schortens, 9.6.2022)

Wenn sich das deutsche Militär im Schatten des Ukraine-Krieges schwer damit tut, ausreichend Kanonenfutter zu rekrutieren, dann steht ihm die Sozialdemokratie Gewehr bei Fuß zur Seite. »Wir brauchen auf jeden Fall mehr Personal bei der Bundeswehr«, sprach sich die Wehrbeauftragte des Bundestages, die SPD-Politikerin Eva Högl, gegenüber der Augsburger Allgemeinen vom Mittwoch für eine neue Art der Wehrpflicht aus. »Wir müssen die Debatte jetzt beginnen – auch über die Frage, wie viel Zwang, wie viel Freiwilligkeit nötig ist«, so Högl.

Die eher als Aufrüstungsbeauftragte auftretende Högl betonte, sie wolle nicht »zur alten Wehrpflicht zurück«. Es werde allerdings Jahre dauern, die nötige Infrastruktur und Ausbildungskapazitäten aufzubauen. Zuvor hatte bereits Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) die Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 als Fehler bezeichnet. Beim Ampelkoalitionspartner FDP stoßen derartige Aussagen auf Ablehnung. Einen wieder aktivierten Zwangsdienst beim Militär werde es mit den Freien Demokraten nicht geben, versicherte deren erster Parlamentarischer Geschäftsführer Johannes Vogel am Mittwoch im Bundestag. »Zwang ist sicher das schlechteste Leitbild, um eine motivierte Armee aus hochqualifizierten Profis aufzubauen«, gab Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) auf Twitter zu bedenken.

Högl drang derweil auf schnellen Ersatz für die »Leopard 2«-Kampfpanzer, die von der Bundeswehr an die Ukraine geliefert werden sollen. Die 14 zugesagten Panzer aus dem Panzerbataillon 203 in Augustdorf »reißen dort eine gewaltige Lücke, weil sie selbst nicht genügend haben, um auszubilden und vollständig einsatzbereit zu sein«, behauptete die Wehrbeauftragte.

Die SPD-Politikerin warnte zudem vor einem überstürzten Abzug der Bundeswehr aus dem westafrikanischen Mali. Die Truppe brauche »ungefähr ein Jahr«, behauptete Högl. Der Abzug der 1.100 Soldaten solle wie von der Bundesregierung vorgeschlagen im Frühjahr beginnen. »Dann ist Deutschland pünktlich im Mai 2024 raus.« Die Union drängt dagegen auf einen Abzug »rasch, aber geordnet in diesem Jahr«, wie es in einem auf der Tagesordnung des Bundestages stehenden Antrag heißt. Das Mandat für den Mali-Einsatz läuft am 31. Mai 2022 aus und müsste für die Pläne der Bundesregierung verlängert werden.