Nachschlag: Merz ausgeknockt

Rolf Vennenbernd/dpa Der kleine Vampir hat Blut geleckt: Marie-Agnes Strack-Zimmermann während ihrer Büttenrede auf Friedrich Merz (4.2.2023, Aachen)

Verleihung des »Ordens wider den tierischen Ernst«, Aachen. Das Wort zur Büttenrede hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), verkleidet als der kleine Vampir; in der schwarzen Ecke im Saal Friedrich Merz (CDU), diesmal nicht als Atomlobbyist Montgomery Burns. Klong!, erste Runde. MASZ täuscht kurz an, dann kommt schon der erste Jab Richtung Gegner: »Noch so ein alter weißer Mann / der glaubt, dass er es besser kann.« Uuuh! Merz kann nicht kontern, sein Gesicht färbt sich rötlich ein. Erste »Hallo!«-Rufe aus der Menge. MASZ setzt an zum Uppercut: »Nach außen bürgerlicher Schein / im Herzen aber voll gemein.« Aaah, die Punchline hat sie vergeigt, leichte Enttäuschung im Publikum. Aber der kleine Vampir hat Blut geleckt: »Wer vor Krieg geflohen ist, verhöhnt er / als Sozialtourist.« Ein schamlos gebrachter rechter Haken, Merz ist ausgeknockt. Wehren darf er sich nicht. Wäre er nur öfter im Kampfjet statt in seiner Cessna unterwegs gewesen, hätte er vor der Oberkriegstreiberin vielleicht Gnade gefunden. (mis)