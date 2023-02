Rotlicht: MI 6

Bjanka Kadic/imago Architektur wie aus dem Minecraft-Spiel. Die Zentrale des MI 6 in London

Eigentlich heißt er gar nicht MI 6. Der offizielle Name des britischen Auslandsgeheimdiensts lautet SIS, Secret Intelligence Service. Military Intelligence, Section 6, eben: MI 6 – das war die Bezeichnung, die während des Zweiten Weltkriegs verwendet wurde. Das Kürzel ist dem Dienst im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten geblieben, was zuweilen für ein wenig Verwirrung sorgt. Ansonsten geht bei ihm alles seinen fein säuberlich geordneten Gang. Seit 1994 regelt ein Gesetz, der Intelligence Services Act, was der SIS tun und lassen darf. Erlaubt sind dabei auch Aktivitäten, die in Großbritannien strafbar wären – unter zwei Bedingungen: Ein MI-6-Agent muss sie außerhalb des Vereinigten Königreichs durchführen und dazu eigens vom Außenminister beauftragt sein, dem der Dienst untersteht. Ebenfalls seit 1994 residiert der MI 6 in dem klotzigen Gebäudekomplex mitten in London an der Themse, den man aus James-Bond-Filmen kennt. Seit 1994 erkennt die britische Regierung außerdem an, dass ihr Dienst mit seinen rund 3.500 offiziellen Angestellten, so geheim er auch sein mag, tatsächlich existiert; dazu hatte sie sich zuvor nicht durchringen können. Der MI-6-Chef wird wie eh und je schlicht »C« genannt, und der Dienst legt Wert darauf, dass »C« wie alle seine Vorgänger zum Schreiben ausschließlich grüne Tinte nutzt.

In der Geschichte des MI 6 hat Deutschland eine zentrale Rolle gespielt. Schon die Gründung des Dienstes im Jahr 1909 war dadurch motiviert, dass man in London einen Krieg gegen das expandierende Deutsche Reich kommen sah und auf ihn vorbereitet sein wollte. In beiden Weltkriegen organisierte der MI 6 Untergrundnetzwerke in den vom Reich besetzten Gebieten. Er trug, beispielsweise in Kooperation mit dem belgischen Widerstand oder mit der französischen Résistance, tatkräftig dazu bei, Europa vom Naziterror zu befreien. Ein zweiter Schwerpunkt des MI 6 war seit 1918 der Kampf gegen die Sowjetunion, der in den langen Jahren des Kalten Kriegs seinen Höhepunkt erlebte. Seit 1948 stimmte sich der SIS dabei eng mit der frisch gegründeten CIA ab. Das schloss nicht nur ordinäre Spionage, sondern auch »Spezialoperationen« und den Aufbau von Stay-Behind-Strukturen ein – Strukturen wie Gladio, die im Fall eines sowjetischen Einmarschs den Untergrundkrieg starten sollten.

Die Liste dessen, was der MI6 vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg so alles angestellt hat, ist lang. Er war – gemeinsam mit der CIA – 1953 am Sturz des iranischen Premierministers Mohammad Mossadegh beteiligt, durch den der Schah wieder an die Macht gebracht wurde. Er unterstützte in den 1980er Jahren – auch dies in Zusammenarbeit mit der CIA – die Mudschaheddin in ihrem Krieg gegen die sowjetischen Truppen in Afghanistan. In den 1990er Jahren förderte er Dschihadisten in Libyen, die dort Muammar Al-Ghaddafi zu stürzen versuchten. Ab 2001 beteiligte er sich daran, aus dem Ruder gelaufene Dschihadisten in CIA-Folterkeller zu verschleppen. Einer von ihnen: der Libyer Abd Al-Hakim Balhadsch, dem der MI6 in den 1990er Jahren noch zugetraut hatte, Ghaddafi umzulegen.

Dass der MI 6 spätestens seit 2014 der Ukraine erst im Konflikt, dann im Krieg mit Russland zur Seite steht, versteht sich eigentlich von selbst. Ein Überläufer des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU hat vor Jahren einmal berichtet, wie CIA- und MI 6-Agenten bei dem ukrainischen Dienst ein und aus gingen. Als Präsident Wolodimir Selenskij im Oktober 2020 London besuchte, sprach er dort nicht nur beim damaligen Premierminister Boris Johnson vor, sondern auch in der MI-6-Zentrale, wo er – so hieß es damals – Dinge diskutierte, von denen Johnson die Finger lassen wollte, wohl aus gutem Grund. Es wird Jahrzehnte dauern, bis die Archivalien dazu einmal zugänglich sind.