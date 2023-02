Das Gossweilersche Gesetz

Valery Khristoforov/ITAR-TASS/imago »Jede kommunistische Bewegung ist zu einem etwa konstanten Anteil mit Kräften durchsetzt, die potentiell bereit sind, die Friedensangebote, die die Bourgeoisie ihnen macht, wohlwollend zu prüfen.«

In den Jahren 1996 und 1998 tauschen sich der marxistische Dramatiker Peter Hacks (1928–2003) und der marxistische Historiker Kurt Gossweiler (1917–2017) gegenseitig per Post ihre Werke aus. Beide freuen sich darüber und belobigen den jeweils anderen zum Abschluss eines Haupt- beziehungsweise Lebenswerkes. Neben den Büchern ist für die Nachwelt ein besonderer Vorzug, dass sich aus diesem Buchbasar ein veritabler Briefwechsel entwickelt, der bis zum Tod von Hacks fortgeführt wird. Aus diesem lassen sich für die gegenwärtigen und kommenden Generationen Lehren in marxistisch-leninistischer Weltanschauung ziehen, deren Triftigkeit sich entweder schon erwiesen hat oder noch erweisen wird.

Höchst orientiert

Der Briefwechsel ist 2005 als Bestandteil der »Politischen Schriften« von Peter Hacks erstmalig erschienen und voriges Jahr in einer eigenen Edition wiederveröffentlicht worden. Seine Prägnanz hat er über die Jahre erhalten, ja er erscheint als Austausch zweier scharfsinniger Analytiker des herrschenden Zeitgeistes profunder denn je und angesichts der spätimperialistischen Barbarei von heute erst recht von höchst orientierter Bedeutung.

So schon im Eröffnungsbrief von Hacks vom 9. März 1998, der mit der Entdeckung des Gossweilerschen Gesetzes aufwartet: »Es lautet: Jede kommunistische Bewegung zu jeder Zeit seit 1848 ist zu einem etwa konstanten Anteil mit Kräften durchsetzt, denen die ganze Sache zu anstrengend ist und die potentiell bereit sind, die Friedensangebote, die die Bourgeoisie ihnen macht, wohlwollend zu prüfen. Wie hoch dieser Anteil jeweils ist, ist kaum eine Frage der Gunst oder Ungunst der gesellschaftlichen Stunde. Das Vorhandensein großartiger Führer, Lenins, Stalins, Ulbrichts, hingegen kann die Quote der Revisionisten entmutigen und für eine gewisse Weile senken.« Gossweiler, ursprünglich Faschismusforscher und in der Zeit nach 1989/90 vor allem mit seinen Untersuchungen zum Revisionismus in der Arbeiterbewegung hervorgetreten, hat zwar gegenüber Hacks diese Ehre von sich gewiesen. Zugegeben aber werden muss, persönliche Erfindung hin oder her, dass Gossweiler genau geforscht und Hacks genau beobachtet hat. Denn tatsächlich sind die Friedensgebete aus den Arbeiterparteien an die Bourgeoisie einer der wesentlichen Gründe für die Selbstabschaffung des Sozialismus. Im welthistorischen Maßstab bekommt daher das Gossweilersche Gesetz in etwa den gleichen Stellenwert wie das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate von Marx oder das Gesetz vom Drang des Imperialismus nach Gewalt und Krieg von Lenin.

Historisch grundiert

Der Austausch der Briefschreiber ist nichtsdestotrotz heiter, wiewohl die behandelten Gegenstände (in der Regel die Politik und das Versagen der Linken) es natürlich nicht sind und unter den gegebenen Verhältnissen auch nicht sein können. Umso wichtiger wird dann die Darstellung großer Linien und allgemeingültiger Bezüge des historisch grundierten Politikverständnisses, mit denen Hacks und Gossweiler argumentieren. So heißt es zum Beispiel am 28. August 2000 bei Hacks, dass ein Grundproblem des Scheiterns der DDR darin bestanden hat, »dass unsere Führung nicht vermochte, gegen die numerische Minderheit der Konterrevolution den Ausnahmezustand geltend zu machen« – und den hätte man geltend machen müssen, da Revolution und Diktatur des Proletariats aus herkömmlichem Blickwinkel immer Ausnahmezustände sind. Einige Zeilen weiter lenkt sich die Hoffnung auf China und Russland, wobei Chinas Wachsamkeit und die Notwendigkeit einer kommunistischen Revolution in Russland zusammengedacht werden, letztere freilich nur mit Aussicht auf Erfolg, falls »schnell genug ein Lenin sich bilde«.

Gossweilers Antworten darauf sind präzise, aber längst nicht so optimistisch wie die Ausführungen des Dramatikers. Der Historiker erkennt die Fallstricke des Klassenkampfes deutlicher, wenn er spätestens für 1964 (Chruschtschows Sturz) die Neuaufstellung der kommunistischen Reihen gefordert hatte. Und auch die Hoffnungen China und Russland betreffend fallen bei Gossweiler gedämpfter aus.

Insgesamt besticht der Briefwechsel durch großes Wissen, Standpunktfestigkeit, Parteilichkeit und gegenseitige Offenheit, würdig unter Kommunisten und als Vorbild für die Durchdringung der Zeitläufte. Man darf Genossen sagen.