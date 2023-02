Protest gegen Naziaufmarsch in Budapest

Bernadett Szabo/REUTERS Protest in Budapest am 8. Februar 2020

In einer Pressemitteilung des Bündnisses »NS-Verherrlichung stoppen« vom Dienstag heißt es:

Vor 78 Jahren wurde das von Nazideutschland besetzte Ungarn von der Roten Armee befreit. Die politischen Kräfte in Ungarn, welche mit den Nationalsozialisten kollaborierten, wurden von der Roten Armee von ihren Ämtern und Posten entfernt. Der missglückte Ausbruchsversuch vom 11. und 12.02.1945 der Nazis und ihrer faschistischen Verbündeten aus der Umlagerung der sowjetischen Streitkräfte dient seit 1997 ungarischen und europäischen Neonazis, darunter eine hohe Anzahl von Teilnehmenden aus Deutschland, als Anlass, ihrem Geschichtsrevisionismus und ihrer Verehrung des Nationalsozialismus freien Lauf zu lassen.

Neben einer Kundgebung zum »Gedenken« an die deutschen Soldaten und ihre Verbündeten finden Rechtsrockkonzerte und der sogenannte Ausbruchsmarsch in Form einer bis zu 60 Kilometer langen Wanderung statt. Zum Teil in Uniformen von Wehrmacht und SS gekleidet, marschieren Nazis die historische Strecke des Ausbruchsversuchs ab. Diesem offenen Bekenntnis zum Nationalsozialismus, dem Geschichtsrevisionismus, der die deutschen Täter/Täterinnen und ihre Verbündeten von damals zu den eigentlichen historischen Opfern machen will, stellen sich seit einigen Jahren ungarische und europäische Antifaschistinnen und Antifaschisten entgegen. Auch dieses Jahr wird es am Samstag, dem 11.02.2023, eine antifaschistische Kundgebung gegen das Nazievent geben.

Zaklin Nastic, Obfrau der Fraktion Die Linke im Verteidigungsausschuss des Bundestags und menschenrechtspolitische Sprecherin, erklärte am Dienstag zur jüngsten Eskalation im Kosovo-Konflikt:

Einem jüngsten Medienbericht zufolge soll der Präsident Kosovos, Albin Kurti, erklärt haben, die vereinbarte Gründung serbischer Gemeinden nur dann umzusetzen, wenn dem eine Anerkennung Kosovos durch Belgrad vorausgehe. Damit treibt Kurti die Eskalationsstufe weiter nach oben und verzögert den Verhandlungsprozess mit Serbien weiter.

Mit dem Brüsseler Abkommen zwischen Serbien und Kosovo hat sich Pristina unter anderem zur Errichtung eines Verbandes serbischer Gemeinden im Kosovo verpflichtet. Das aus 15 Punkten bestehende Abkommen sieht vor, dass sich die vier fast ausschließlich von Serben bewohnten Gemeinden im Norden Kosovos zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, wodurch ihnen elementare Rechte und Befugnisse in Sachen Polizei, Justiz, Bildung, Gesundheitswesen und Kultur zugestanden würden. Bis heute weigert sich die Regierung in Pristina, dieser im Abkommen von 2013 unterzeichneten Vereinbarung nachzukommen. Mit der jüngsten Ankündigung Kurtis, die Errichtung einer entsprechenden Gemeinde nur durchzuführen, wenn eine Anerkennung Kosovos durch Belgrad erfolgt, stellt eine weitere Eskalation dar, die wiederum verdeutlicht, wie unglaubwürdig die Regierung in Pristina als Akteur im Verhandlungsprozess um den deutsch-französischen Plan agiert. Die Bundesregierung und die EU sollten sich von Kurti nicht weiter am Nasenring durch die Manege führen lassen und den Druck auf die Regierung in Pristina erhöhen.

Im Sinne des Schutzes des Völkerrechts, besonders in diesen Zeiten, ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass Kosovo durch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg vom ehemaligen Jugoslawien abgespalten wurde. (…)