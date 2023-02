Macht der Straße

Gilles Bader/IMAGO/Le Pictorium Demonstration gegen die geplante »Rentenreform« am Dienstag in Marseille

Chaos im Parlament, Prahlhänse im Élysée-Palast, ruhige Entschlossenheit auf den Straßen. Der millionenfache Widerstand der Franzosen gegen die »Rentenreform« ihres Präsidenten und seiner großmäuligen Regierung bewies auch während seines dritten großen Aktionstages am Dienstag, dass das, was die Herrschenden unter dem Begriff »Demokratie« verstanden haben wollen, vom Volk anders eingeordnet wird. Als Diktat, als autoritärer Akt, der in der Nationalversammlung von den parlamentarischen Helfern Emmanuel Macrons abgenickt werden soll. Die haben allerdings keine Mehrheit, die Premierministerin des Staatschefs, die in sein wirtschaftsliberales Lager konvertierte Sozialdemokratin Élisabeth Borne, wurde daher ausgeschickt, die bürgerliche Rechte als Mehrheitsbeschafferin zu rekrutieren.

Die erste Plenarsitzung in der Pariser Assemblée Nationale am Montag abend war entsprechend verstörend. Höhnisches Geschrei, wildes Gelächter, 20.000 Änderungsanträge und die Drohung der Regierung, die »demokratische Debatte« mit Hilfe eines erst unlängst wieder entdeckten Verfassungsartikels, des 47.1, auf maximal 50 Tage abzukürzen – die obligatorische Passage durch die zweite Kammer, den Senat, eingeschlossen. Macron hat längst entschieden, dass die von den Bossen befohlene Erhöhung des Renteneintrittsalters auch sein eigenes Prestigeprojekt sein soll: Sein persönlicher Eintrag in die Geschichtsbücher des Kapitals.

Die Les Républicains (LR), die für ständige Namenswechsel ebenso wie für ihren politischen Opportunismus berüchtigten traditionellen Rechten, sollen Macrons Bürgerblock im Parlament vervollständigen. Damit sie ihm das Rentendiktat »demokratisieren«, es also zusammen mit den Leuten des Staatschefs durchwinken, durfte die Regierungschefin am Wochenende in der Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche ein paar läppische Korrekturen anbieten. Die Antwort des LR-Sprechers Stéphane Viry ließ nicht lange auf sich warten: »Einige Kollegen« seien bei ihrem »Nein« geblieben, andererseits sei bezüglich des zu erwartenden Abstimmungsverhaltens »alles unsicher«. So weit, so katholisch.

Tatsächlich Geschichte schreiben in diesen Tagen die französischen Gewerkschaften. Jahre des Streits und des Abnutzungskampfes unter den Führern der acht großen Verbände – von der linken CGT über die moderate CFDT bis hin zur schon fast vergessenen Force Ouvrière (FO) – scheinen Vergangenheit zu sein. Gemeinsam, endlich wieder vereint, zeigen sie den Lohnabhängigen, dass die Macht der Straße – und vielleicht nur sie – ein Land verändern und dem Geldmenschen Macron die Stirn bieten kann. Und sie zeigen dem politischen Macron, dass er – die bürgerlichen Opportunisten wie immer mit dabei – seine eigene Wählerschaft in die Fänge des nicht nur in Frankreich nach der Staatsführerschaft greifenden Faschismus treibt.