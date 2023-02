»Wir zeigen Regierung und Rheinmetall die rote Karte«

Federico Gambarini/dpa Demonstration vor der Düsseldorfer Rheinmetall-Firmenzentrale (10.5.2022)

An diesem Sonnabend planen Sie eine Protestkundgebung vor dem Firmensitz des Waffenherstellers Rheinmetall in Düsseldorf. Was ist der konkrete Anlass?

Das war die Zusage der Bundesregierung über die Lieferung von »Leopard 2«-Panzern an die Ukraine. Aktuell liefern sich viele EU- und NATO-Staaten einen regelrechten Wettbewerb bei dem Versenden von schweren Waffen an Kiew, obgleich dadurch der Krieg nur verlängert wird. Das ist ganz offensichtlich die Strategie der westlichen Militärallianz.

Dabei spielen insbesondere deutsche Rüstungskonzerne eine maßgebliche Rolle. Bereits beim sogenannten Ringtausch lieferten die hiesigen Konzerne verschiedene Waffengattungen an die Ukraine. Einer der wichtigsten Produzenten ist die Rheinmetall AG. In diesem Sinne ist es sehr wichtig, der deutschen Regierung und dem Konzern die rote Karte zu zeigen. Dass die Waffenschmieden keine oder kaum Steuern bezahlen und ihre Produktion sogar noch mit Steuergeldern finanziert wird, ist ein weiterer Punkt, auf den wir bei der Protestkundgebung hinweisen werden. Entgegen anderslautender Bekundungen der Bundesregierung ist Deutschland bereits Kriegspartei und sorgt dafür, dass die Situation zusehends eskaliert. Noch gravierender ist, dass es nicht bei den Lieferungen der »Leopard 2«-Panzer bleiben wird. Bereits jetzt denken Politik und Rüstungsindustrie über Kampfflugzeuge für Kiew nach.

Wer beteiligt sich an der geplanten Aktion?

Die Initiative für die Kundgebung kam von unserem Bundesvorstand. Wir haben die Einladung bisher an zwei Dutzend Parteien sowie antifaschistische und friedenspolitische Organisationen geschickt und hoffen auf die Teilnahme vieler Menschen.

In manchen, angeblich linken Kreisen werden die Waffenlieferungen begrüßt. Können Sie das nachvollziehen?

Für uns ist die Sache klar: Wer sich »links« nennt, kann auf keinen Fall für die Lieferung von Kriegswaffen durch westliche Staaten sein. Wir grenzen uns klar gegenüber den angeblich linken Organisationen ab, die das anders sehen. Der Krieg in der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg zwischen NATO und Russland. Wir verurteilen diesen Krieg, der von Russland begonnen wurde – wissen aber sehr wohl, dass die NATO ihn provoziert hat und nicht daran interessiert ist, dass er schnell beendet wird. Das klare Ziel der westlichen Staaten wurde von deutschen Regierungsvertretern mehrfach definiert: »Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen.« Hierbei geht es insbesondere um die Schwächung der »militärischen Fähigkeiten« von Moskau und die langfristige Abhängigkeit der osteuropäischen Staaten von Waffen aus den NATO-Staaten. Die Militärallianz und die USA werden absehbar China als nächstes Ziel ins Visier nehmen.

Bei der Bewertung des Krieges in der Ukraine unterscheiden wir uns klar von sogenannten Linken, die die eigentlichen Absichten der NATO verkennen, aber auch von denen, die den Krieg von Russland als »Verteidigung« sehen. Es ist ein Krieg von imperialistischen Staaten.

Wie kann die Friedensbewegung etwas an der Situation verändern?

Die Mittel sind begrenzt. Die Herrschenden besitzen die zentralen Kommunikationsmittel und nutzen sie schamlos für ihre Kriegspropaganda aus. Somit bleibt uns vor allem der Protest auf der Straße. Dabei sind wir sehr wohl in der Lage, die westliche Kriegstreiberei zu stoppen, wenn wir viele und entschlossen sind. Dieser Krieg wird auf Kosten von Werktätigen, Arbeiterinnen und Arbeitern sowie von akuter Armut betroffenen Menschen geführt. Daher müssen wir dafür sorgen, dass die Produktion in den Rüstungskonzernen stillsteht und die Öffentlichkeit über die wahren Pläne der Regierung und der Rüstungsindustrie aufgeklärt wird.

Schon heute leiden Millionen von Menschen unter der Last dieses Krieges, hungern oder frieren. Viele verkennen, dass die Gefahr eines dritten Weltkrieges größer ist als je zuvor. Wir dürfen nicht vergessen: Wenn es zu einem dritten Weltkrieg kommt, wird die Menschheit ausgelöscht.