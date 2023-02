Arm, ärmer, alt

Stephanie Pilick/dpa Die Großkrisen der Gegenwart drohen das Ausmaß der Altersarmut weiter zu verschärfen

Wieder so ein Rekord zum Abgewöhnen: 2022 gingen die Reallöhne in Deutschland um 4,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 zurück. Das vermeldete am Dienstag das Statistische Bundesamt. Zwar sind die Bruttoverdienste im selben Zeitraum im Mittel um 3,4 Prozent gestiegen. Allerdings hat die Teuerungsrate von 7,9 Prozent den nominellen Zuwachs deutlich überflügelt. Seit Beginn der Zeitreihe 2008 hätten die Einkünfte niemals mehr an Wert eingebüßt, teilte die Wiesbadener Behörde mit. Tatsächlich ist die Lohntüte der knapp 42 Millionen abhängig Beschäftigten damit schon das dritte Jahr in Folge geschrumpft. 2020, im Jahr eins der Pandemie, lag dies am vermehrten Einsatz von Kurzarbeit, in den beiden Folgejahren schlug dann die Preisexplosion bei Energie und Lebensmittel voll ins Kontor.

Für viele der Betroffenen verheißt das nichts Gutes – jetzt nicht und nicht für die Zukunft. Denn rückläufige Einkommen heute bedeuten: weniger Mittel im späteren Ruhestand. So drohen die Großkrisen der Gegenwart das Ausmaß der Altersarmut mittel- und langfristig weiter zu verschärfen. Dabei sind die aktuellen Zahlen schon extrem bedrückend. Wie die Bundestagsfraktion Die Linke per Anfrage beim Bundesarbeitsministerium (BMAS) in Erfahrung brachte, mussten zum Stichtag 1. Juli 2021 knapp 18 Prozent der damals rund 19,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner mit Bezügen unterhalb der Armutsgrenze auskommen. Die Schwelle beziffert die Bundesregierung mit 1.135 Euro monatlich. 17,9 Prozent der Seniorinnen und Senioren ab dem Alter von 65 Jahren hatten vor eineinhalb Jahren weniger zum Leben zur Verfügung, während der Vergleichswert im Jahr 2010 lediglich 12,6 Prozent betrug.

»Fast jeder fünfte Altersrentner lebt in Armut«, beklagte die seniorenpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heidi Reichinnek, in einer Stellungnahme vom Montag. »Die Inflation und gestiegene Energiepreise fressen immer mehr von den mageren Renten auf«, das könne in einem der reichsten Länder der Welt nicht der Anspruch sein. Besonders prekär ist die Lage von Frauen. Sie bezogen 2021 nach BMAS-Angaben eine Durchschnittsrente von gerade einmal 832 Euro im Monat. Dem müsse mit einer besseren Bezahlung und einer Entlastung der Sozial- und Erziehungsberufe sowie bei der Pflege begegnet werden, forderte Reichinnek. Die horrenden Mieten in den Großstädten führten außerdem dazu, dass zunehmend mehr Rentner auf Wohngeld angewiesen seien oder ihr Heim verlassen müssten, fügte sie hinzu.

Die Dynamik der mit der Sanktionspolitik gegen Russland angestoßenen Entwicklung belegen Daten, die Die Linke bereits vor zwei Wochen beim Statistischen Bundesamt abgefragt hatte. Demnach hat die Zahl der Empfänger von Grundsicherung im Alter im September 2022 bei 647.515 Ruheständlern gelegen. Das waren 18.945 mehr als noch im Juni desselben Jahres. Übers Jahr betrachtet legte die Zahl der Betroffenen gegenüber 2021 um 68.420 zu, was einem Anstieg von zwölf Prozent entspricht. Die Linke plädiert für »eine einkommens- und vermögensgeprüfte solidarische Mindestrente von aktuell 1.200 Euro netto«. Was in Österreich gelinge, wo es drei nach Beitragsjahren gestaffelte Mindestrenten zwischen 1.200 und 1.500 Euro gebe, sollte auch hierzulande möglich sein, äußerte sich Reichinnek. Ihre Partei setzt sich zudem dafür ein, Selbständige, Beamte und Politiker ins gesetzliche Rentensystem einzubeziehen – auch das funktioniert in der Alpenrepublik bestens.

Hat die Ampelkoalition ein Problem mit der grassierenden Altersarmut? »Keineswegs«, meinte Reiner Heyse von der Initiative »Seniorenaufstand«, einem Koordinierungskreis gewerkschaftlicher Seniorenpolitiker in Norddeutschland. Die seit 2022 ausgezahlte Grundrente »bewirkt selbst laut Regierung nichts gegen die Misere«, erklärte er am Dienstag gegenüber junge Welt. »Und auch von den zunächst zehn Milliarden Euro, die die Zeitenwendekoalition per Kreditaufnahme in ihre Aktienrente stecken will, kommt in den nächsten 15 Jahren kein Cent bei den Rentnerinnen und Rentnern an«, fuhr er fort. Einzige Nutznießer seien Finanzkonzerne, die aus Vermögensverwaltungen und den Schulden ihre Profite ziehen würden. Heyse ist sich sicher: »Die Altersarmut wird ungebremst zunehmen.«