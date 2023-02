Fliegende Schweine

imago/ZUMA Press Das ikonische Schwein zwischen den Schloten der Battersea Power Station in London schmückte bereits das Cover des Albums »Animals« von 1977

Der Antisemitismusvorwurf gegen Roger Waters wird immer wieder daran festgemacht, dass er bei seinen Konzerten ein mit Helium gefülltes Schwein mit einem Davidstern fliegen und platzen lässt. So meint die Stadtverordnete der Ökologischen Linken in Frankfurt am Main, Jutta Ditfurth, darin die »berüchtigte ›Judensau‹« aus dem christlichen Antisemitismus wiederzuerkennen, die Waters als »enthemmter Israel-Hasser« mit »missionarischem Eifer« von der Bühne fliegen lasse. Tatsächlich ist das anfangs noch unbeschriftete fliegende Schwein seit rund vier Jahrzehnten eine ikonographische Tour-Requisite von Pink Floyd und Roger Waters. Es tauchte erstmals, zwischen den Schloten des Londoner Battersea-Kraftwerks schwebend, auf dem Cover des 1977 veröffentlichten Pink Floyd Albums »Animals« auf. In dem durch George Orwells Roman »Animal Farm« inspirierten Konzeptalbum symbolisieren die Schweine im Stück »Pigs« Kapitalisten und verlogene Moralprediger der Ausbeuterklasse. Waters griff das Schwein bei seinen mit Symbolen spielenden Bühnenshows insbesondere zu »The Wall«, einer Rockoper über Diktatur und Krieg, auf. Der riesige schwarze oder weiße Keiler, der regelmäßig von den Fans zerrissen werden durfte, war nun mit verschiedenen religiösen und weltanschaulichen Symbolen, Firmenlogos und Botschaften beschriftet: etwa einem Mercedes-Stern, einem Shell-Logo, Hammer und Sichel, dem Namen des US-Präsidenten Barack Obama, dem Dollarzeichen, einem Kruzifix und einem islamischen Halbmond – und seit 2010 eben auch mit einem Davidstern. 2013 erhob Rabbi Abraham Cooper, stellvertretender Leiter des Simon-Wiesenthal-Centers, deswegen den Vorwurf, Waters sei »ein bekennender Judenhasser«. Der Künstler zeigte sich in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten offenen Brief von dem Vorwurf persönlich getroffen. Das Schwein repräsentiere allgemein »das Böse eines fehlgeleiteten Staates«, so Waters. Und der Davidstern stehe für ihn nicht als Symbol für das Judentum, sondern richte sich gegen die Politik des Staates Israel, »der Apartheid praktiziert, sowohl innerhalb seiner eigenen Grenzen als auch in den Gebieten, die er seit 1967 besetzt und kolonisiert hat«. Es sei nicht antisemitisch, »friedlich gegen Israels rassistische Innen- und Außenpolitik zu protestieren«.

Letzteres macht Waters als prominenter Fürsprecher der BDS-Kampagne, die die durch UN-Resolutionen verfügten Rechte der Palästinenser durch einen wirtschaftlichen und kulturellen Boykott Israels durchsetzen will. In Deutschland wurde die von einer Vielzahl antizionistischer Juden in aller Welt unterstützte BDS-Bewegung allerdings durch einen Bundestagsbeschluss von 2019 als antisemitisch gebrandmarkt. Seinen letzten in Tel Aviv geplanten Auftritt im Jahr 2006 hatte Waters selbst auf Bitten arabischer Künstler in das gemeinsam von Juden, christlichen und muslimischen Palästinensern bewohnte »Friedensdorf« Neve Schalom westlich von Jerusalem verlegt. Er rief die 50.000 Zuschauer während des Pink-Floyd-Liedes »Another Brick in the Wall« auf, die von Israel errichtete Sperrmauer im Westjordanland niederzureißen. Palästinensische Fans hatten – so berichtete der Spiegel damals – den Refrain des Liedes »We don’t need no education / We don’t need no thought control« (Wir brauchen keine Erziehung / Wir brauchen keine Gedankenkontrolle) umgedichtet: »We don’t need no occupation / We don’t need no racist wall«: »Wir brauchen keine Besatzung / Wir brauchen keine rassistische Mauer.«