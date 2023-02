Absurdes Theater um Beckett

Ein Kulturzentrum im niederländischen Groningen hat die Aufführung eines Theaterstücks gestrichen, weil darin nur Männer spielen. Bei dem Streit geht es um das absurde Stück des irischen Dramatikers Samuel Beckett »Warten auf Godot«. Die englischsprachige Theatergesellschaft der Groninger Universität hatte ausschließlich Männer zum Casting für die fünf Männerrollen eingeladen. Daher darf das Stück nicht wie geplant im März im Kulturzentrum der Universität aufgeführt werden. Es gehe nicht an, dass Gruppen von Menschen ausgeschlossen werden, sagte eine Sprecherin des Zentrums am Montag der Presseagentur dpa. In Becketts berühmten Stück treten fünf Figuren auf, alle männlich. (dpa/jW)