»Die Regierung will mit allen Mitteln an der Macht bleiben«

EPA/STR/ dpa Knüppelgarden in Diyarbakir (26.10.2016)

Sie arbeiten derzeit an Ihrem neuen Film »Tearing Walls Down«. Dieser soll schon bald veröffentlicht werden. Worum geht es in dieser Dokumentation?

Adil Demirci: Sie thematisiert die Geschichte der ehemaligen Kovorsitzenden der HDP, wie Aysel Tuğluk, Figen Yüksekdağ und Gülten Kisanak. Alle drei Frauen waren Kovorsitzende der oppositionellen Parteien, wie DTP, BTP und zuletzt der HDP. Die Menschenrechtlerin Kisanak gehört zu den zen­tralen Persönlichkeiten der kurdischen Frauengeschichte. Schon in den 1980er Jahren wurde sie als 19jährige festgenommen und saß für zwei Jahre in einem der für Folter berüchtigten Gefängnisse in Amed. Nachdem sie sowohl als Journalistin, als auch als Abgeordnete des türkischen Parlaments gearbeitet hat, wurde sie 32 Jahre später Oberbürgermeisterin von Amed.

Sie sind nur ein Bruchteil der Beispiele von inhaftierten Politikerinnen im Land. Viele sind seit 2016 hinter Gittern, obwohl sie legal ins Parlament gewählt wurden. Seit dem versuchten Militärputsch vom 15. Juli 2016 und dem folgenden Ausnahmezustand gibt es ständige Repression gegenüber Mitgliedern der HDP sowie der ganzen türkischen und kurdischen linken Opposition. Insbesondere die politische Arbeit von Frauen spielt immer mehr eine große Rolle bei gesellschaftlichen und politischen Fortschritten. Das zeigt uns aktuell auch die politische Frauenbewegung im Iran. Der kurdische Slogan »Jin, Jiyan, Azadi«, also »Frau, Leben, Freiheit«, gehört heute zu den bekanntesten. Der Film ist auch eine Fortsetzung zu unserem Film »Gefängnis oder Exil«.

Wen lassen Sie dieses Mal zu Wort kommen?

A. D.: Neben anderen sind das Familienangehörige, Rechtsanwältinnen sowie Genossinnen der Frauen. So haben wir Sedat Senoglu, Lebensgefährte von Figen Yüksekdag, interviewt und ihn bis zum Gefängnisbesuch nach Kandira begleitet. Bei einem Telefonat mit ihm liest Figen Yüksekdag ein Gedicht aus ihrem Buch »Yikilacak Duvarlar« vor, was übersetzt den Filmtitel »Tearing Walls Down« ergibt.

Die Freilassung von Aysel Tugluk hatte die türkische Regierung sehr lange verhindert. Nur durch immensen öffentlichen Druck wurde sie schließlich am 27. Oktober 2022 aus dem Gefängnis entlassen. Ihre gesundheitliche Situation ist weiterhin sehr schlecht. Wir werden über ihre Situation mit ihren Rechtsanwältinnen reden. Und Sibel wird zu den Frauen und ihrer Rolle in der türkischen beziehungsweise kurdischen Opposition sprechen.

Sie saßen für die HDP im türkischen Parlament. Wie realistisch ist ein politischer Wechsel in diesem Wahljahr?

Sibel Yigitalp: Die letzten Wahlen sind unter schwierigen und ungerechten Bedingungen erfolgt. Die AKP-MHP-Regierung unter Präsident Erdogan versucht mit allen Staatsmitteln, an der Macht zu bleiben. Bereits beim Referendum von 2017 gab es unversiegelte Wahlzettel und sie werden auch bei diesen Wahlen auf solche Methoden setzen. Die Opposition wird sich darauf vorbereiten. Weiterhin läuft derzeit das Verbotsverfahren gegen die HDP. Damit wollen sie uns von den Wahlen ausschließen. Diese ganzen Methoden der Regierung zeigen uns, dass sie nach jetzigem Stand die Wahlen verlieren werden. Schon bei den zurückliegenden Kommunalwahlen hat die AKP-MHP-Regierung die größten Kommunen wie Istanbul, Ankara und Adana an die Opposition verloren. Das hat uns gezeigt: Wenn die Opposition zusammenhält, kann sie die AKP-MHP Regierung schlagen. Daher finde ich einen politischen Wechsel sehr realistisch.

Wie riskant ist es, in der Türkei aktuell einen solchen Film zu drehen?

A. D.: Die Umstände sind äußerst schwierig. Man wird schikaniert und es wird verhindert, kritische Filme zu drehen. Aber die kritischen Künstler und Filmakteure haben nicht aufgegeben. Unsere Dreharbeiten finden in Istanbul, Ankara und vor dem Kandira-Gefängnis in Kocaeli statt.

Und ab wann ist der Film zu sehen?

A. D.: Wir haben mit den Dreharbeiten angefangen und uns das Ziel gesetzt, den Film bis April fertigzubekommen. Wir wollen ihn bundesweit vor den türkischen Präsidentschaftswahlen, die für den 14. Mai angesetzt sind, zeigen.