Nachschlag: Mit der Kalaschnikow

courtesy of kobanefilm Dijle Arjîn in der Rolle der 32jährigen Zehra

Kobani – das war das kurdische Stalingrad: Die Stadt an der syrisch-türkischen Grenze erlangte 2014/15 Weltbekanntheit, als hier einige hundert vor allem kurdische Kämpfer dem scheinbar unaufhaltsam vordringenden »Islamischen Staat« (IS) die erste Niederlage beibrachten. Der seit dem Wochenende auf Youtube verfügbare Spielfilm »Kobane« von Regisseurin Özlem Yasar und der Filmkommune Rojava von 2022 zeigt die Ereignisse aus der Perspektive der Angehörigen der Volksverteidigungseinheiten YPG. Im Mittelpunkt steht die 32jährige Zehra, die nach der Flucht des männlichen Kommandanten die Führung einer Einheit übernommen hat. Nach monatelangen verlustreichen Gefechten gelingt es den Verteidigern, den Belagerungsring zu durchbrechen. Erst jetzt kreisen US-Kampfflugzeuge über der Stadt. Zehra zuckt nur mit den Schultern. Denn es waren nicht die Bomberpiloten der Supermacht, sondern Kurdinnen in Turnschuhen mit Kalaschnikows, die den Dschihadisten den Nimbus der Unbesiegbarkeit genommen haben. (nb)