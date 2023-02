Nachschlag: Lagerfeuer

2017 Sony Pictures Releasing GmbH/dpa Revolvermann Roland Deschain (Idris Elba) am Ende der Zeiten

Stephen Kings achtbändiges Epos auf handhabbare 95 Minuten eingedampft: Geblieben ist die Idee, dass Cowboys und Ritter so ziemlich dasselbe sind. In der Filmgeschichte ist das von Akira Kurosowa über den Italowestern bis »Star Wars« ja schon reichlich durchgespielt worden. Im Kern: »Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.«

Auch ist vieles aus dem Vorrat der phantastischen Literatur inzwischen so zugerichtet worden, dass es ähnlich klingt wie die Gutenachtgeschichten, die sich durchgeknallte amerikanische Rechtsradikale so am Wüstenlagerfeuer erzählen – Aliens, die Kinder zum Zwecke des Missbrauchs in Pizzerien entführen, die Einführung gesetzlicher Krankenversicherung als große Verschwörung der Reptilienmenschen usw. Allerdings kann weder das Lagerfeuer noch die phantastische Literatur allzuviel dafür, dass die Welt so endgültig beknackt geworden ist, dass man durch das Portal in andere Welten doch wieder nur im Waffenladen um die Ecke ankommt, um sich Munition zum Nachladen zu kaufen. (aha)