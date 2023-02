ZUMA Press/imago/Montage jW

»Die Toten mahnen«

Zu jW vom 2.2.: »Stalingrad«

(…) Wer aber jemals in seinem Leben den Mama­jew-Kurgan am Ufer der Wolga besucht hat und die Memoiren unter anderem von Marschall der Sowjetunion Wassili Iwanowitsch Tschuikow gelesen hat, weiß, welchen heroischen Beitrag die 64. Armee unter seinem Befehl (später 8. Gardearmee) bei der Verteidigung der Wolgastadt und auf dem weiteren Weg bis Berlin geleistet hat. Viele Frauen und Männer, Soldatinnen und Soldaten, Kinder starben während dieser Schlacht im Feuer der deutschen Truppen, verhungerten in der Kälte. Dieses Andenken gilt es zu bewahren, unabhängig von denen, die jetzt im Kreml in Moskau das Sagen haben. Der Sieg der Roten Armee und ihrer Alliierten brachte Europa mehr als 50 Jahre Frieden. Vergesst es nie! Die Toten mahnen uns!

Andreas Eichner, Schönefeld

Fluch der Stellvertreter

Zu jW vom 3.2.: »Kiew spielt Vabanque«

Man kann den Ukrainern nur ein besseres Schicksal wünschen, als den letzten Stellvertretern der USA zur Erlangung der Weltherrschaft. Für viele schon vergessen, der letzte Stellvertreter für die amerikanischen Interessen waren die afghanischen Taliban, die von der westlichen Welt zu Freiheitskämpfern gegen die damalige Sowjetunion hochstilisiert wurden. Mit Waffen aus Schmieden in den USA und der BRD ausgerüstet, verstärkt durch von der CIA bezahlten Söldnern aus Saudi-Arabien, mussten sie den Kopf hinhalten. Erst als sich der »böse Russe« nach zehn Jahren aus Afghanistan zurückzog, entdeckte man, dass die Taliban einfach nur Terroristen waren. Zum Dank wurde dann das gesamte afghanische Volk 20 Jahre lang von USA, GB und Deutschland »durchgeprügelt«. Obwohl die Deutschen nur »Brunnen bohrten« und Mädchenschulen bauten, hinterließen sie bei ihrer panischen Flucht nur noch einen Trümmerhaufen und ein Land, das ins Mittelalter zurückgeworfen war.

Man kann den Ukrainern nur viel Glück für die Zukunft wünschen, aber bisher hat sich die Stellvertreterrolle immer nur für den US-amerikanischen Imperialismus ausgezahlt. Für die betroffenen Länder kam es meist einer Katastrophe gleich: Südvietnam, Iran, Irak … die Liste ist sehr lang. Krieg ist nie eine Lösung, sondern immer das Problem. Solange wir die Definition von »Freiheit« und »Menschenrechten« dem überlassen, der selbst die Weltherrschaft anstrebt, werden wir den Krieg nicht überwinden. Kein Nationalstaat kann in einer globalen Welt die Probleme der Menschheit lösen. Wie aber soll das gehen in einer Welt, in der Egoismus und Gier die Triebkräfte der Entwicklung sind? Wie sagte schon vor 180 Jahren Friedrich Engels in »Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie«: »Ihr habt die Enden der Erde zivilisiert, um neues Terrain für die Entfaltung eurer niedrigen Habsucht zu gewinnen.« Die Produktionsverhältnisse und die daraus resultierenden Vermögensverhältnisse sind die Ursache für alle Kriege seit Existenz des Menschen und auch die Ursache für die drohende Klimakatastrophe. Nationalismus nur seine Manifestation.

Ronald Prang, Berlin

»Feuerbogen«

Zu jW vom 28./29.1.: »Stolpern in den Weltkrieg«

Den Verantwortlichen für die Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die Ukraine und denjenigen, die eine solche Lieferung befürworten, empfehle ich, sich »Der Feuerbogen« (1969), den ersten Teil des Filmzyklus »Befreiung« von Regisseur Juri Oserow, anzusehen.

Gerd Langensiepen, Berlin

Zerfallene Unterkünfte

Zu jW vom 2.2.: »›Die Bezirke sollten Leerstand beschlagnahmen‹«

Schon vor langer Zeit habe ich in meinem Berliner Bezirk Lichtenberg in der Bezirksverordnetenversammlung die Frage gestellt: »Wie viele Gebäude stehen mehr als 30 Jahre leer und werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verwaltet?« (Wie das »Hubertusbad« und die ehemals von vietnamesischen DDR-Vertragsarbeitern bewohnten Häuser in der Gehrenseestraße.) Die wollte oder konnte mir die zuständige Stadträtin der Grünen nicht beantworten. Desgleichen stellte ich dem früher tätigen Staatssekretär Sebastian Scheel die gleiche Frage. Nichts geschah. Schon sehr lange könnten obdachlose Menschen dort untergebracht sein. Jetzt sind nach 30 Jahren diese Gebäude zerfallen. War das von Anfang an so gewollt? (…) Das »Hubertusbad«, in der Nähe vom Sana-Klinikum, ist innen gut gestaltet worden, natürlich ist kein Wasser im Becken. Viele der Räume sind schon seit 1991 – seit der Enteignung – leer, auch da hätten Obdachlose Platz zum Überwintern gehabt.

Rosemarie Heyer, per E-Mail

Patienten statt Rendite

Zu jW vom 3.2.: »Kollaps bei Apotheken«

Bis zur nächsten Apotheke sind es von meiner Wohnung sechs bis sieben Kilometer. Nachdem ich dort regelmäßig nach Abgabe eines Rezepts auf meine Medikamente warten und mich ein zweites Mal auf den Weg machen musste, bin ich auf einen Internetanbieter umgestiegen. Das ziehe ich seit einigen Jahren durch. In (für einen Laien beherrschbaren) Notfällen liegen Präparate in der Schublade. Wenn die örtlichen Apotheken die gleiche Dienstleistung erbringen würden wie der Internetanbieter (wohlgemerkt – meine rezeptpflichtige Medikation ist seit Jahren die gleiche, also planbar), würde ich meine Medikamente auch wieder von dort beziehen. Kathrin Vogler sollte das Thema eher unter dem Aspekt des Existenzschutzes für Patienten als für Apotheken betrachten. War da nicht was mit fehlenden fiebersenkenden Mitteln und nicht verfügbaren medizinischen und partikelfilternden Schutzmasken? Da liegt nämlich der Hund begraben: im renditegetriebenen Medizinsystem. In einem akuten Fall, in dem z. B. Antibiotika möglichst schnell verfügbar sein müssen, ist der Bezug über den Postweg nicht möglich. Da wären aber im Sinne der Daseinsvorsorge auch andere Lösungen als Vor-Ort-Apotheken denkbar: Poliklinik mit angeschlossener Medikamentenausgabe. Auf so was kann Die Linke natürlich nicht kommen.

Heinrich Hopfmüller, Stadum