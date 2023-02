Halbe Biere im Diagramm

David W Cerny/REUTERS Halbe Biere sind in den Säuferdiagrammen nicht vorgesehen

(Aus einer Whats-App-Unterhaltung nach Jerofejew zwischen einem funktional trinkenden Autor und einem autoritär funktionierenden Trinker)

Das Problem an Pilsner Urknall (4,4 %) und allen anderen leicht-leckeren Bieren ist, dass sie nicht knallen. Wenn man zum Beispiel zehn davon trinkt, hat man eigentlich nur neun getrunken. Wenn man 20 davon getrunken hat, waren es doch nur 18. Bei 30 Bier fehlen schon drei. Ab 40 hat man so viele Biere nicht getrunken, dass man zwischendurch völlig ernüchtert. Ein Dilemma!

»So ist es halt. Alternative: Doppelbock.«

Gerade 9 Pilsner Urknall geholt.

»Könnte reichen.«

Nur weil ich gleich im Roxn vorglühen werde. Mit Tagebuch sieht’s schlecht aus diese Woche.

(Vier Stunden später)

Knoten doch noch geplatzt. Ich stand bis vor einer Stunde blank da wie die Bundeswehr!

»Dachte du warst im Roxn?«

Nur auf zwei Bier. – Wie soll ich das heute überhaupt rechnen? Ich hatte zwei Große im Roxn. Macht 0,8 Liter. Bis jetzt zu Hause vier Urknall. Macht zusammen 2,8 Liter. Sind das umgerechnet fünf oder sechs Bier?

»Fast genau dazwischen.«

Ich denke, ich ende bei neuneinhalb. Halb ist in meinen Diagrammen aber nicht vorgesehen. Sollte ich das letzte im Kühlschrank an- und morgen früh austrinken, um heute auf zehn zu kommen? Aber dann stehen morgen 0,5 in den Records. Außer ich hole morgen ein Bier und trinke es halb. Aber dann geht das ewig so weiter. Ich denke noch einmal darüber nach.

(Am nächsten Morgen)

»Und wie war die Entscheidung?«

Neuneinhalb sind fast nur neun?

»Selbstverständlich eher 8.«