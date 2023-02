Minister unter Verdacht

NurPhoto/imago Der Arbeitsminister Olivier Dussopt ist in Sachen Vetternwirtschaft kein Einzelfall in der »Macronie« (Paris, 7.12.2022)

Für Staatspräsident Emmanuel Macron kommt die Affäre zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Frankreichs Arbeitsminister Olivier Dussopt, der die von mehr als 70 Prozent der Franzosen abgelehnte »Rentenreform« durchsetzen soll, wurde am Wochenende von Korruptionsvorwürfen eingeholt, die laut einem Bericht der Onlinezeitung Mediapart bis ins Jahr 2009 zurückreichen, als er noch Abgeordneter und Bürgermeister von Annonay in der Ardèche war.

Laut Enthüllungen von Mediapart hat der Minister in den vergangenen Tagen einen vernichtenden Untersuchungsbericht der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (Parquet national financier, PNF) zugesandt bekommen, in dem ihm Vetternwirtschaft im Zusammenhang mit einem Giganten der französischen Wasserwirtschaft, der Saur-Gruppe, vorgeworfen wird. Dussopt bestätigte am Sonnabend gegenüber dem Radiosender France Inter, einen solchen Bericht erhalten zu haben, wies die darin formulierten Anschuldigungen aber zurück.

Ausgangspunkt der Affäre ist ein Artikel von Mediapart aus dem Jahr 2020, wonach Dussopt 2017 zwei Werke seines Lieblingsmalers Gérard Garouste von einem Saur-Manager geschenkt bekommen hat. Zu diesem Zeitpunkt betrieb Saur die Wasserwerke der von Dussopt regierten Stadt Annonay. Dussopt hatte damals zuerst von einem Geschenk eines »Freundes« gesprochen – der vermeintliche »Freund« dementierte jedoch. Der Minister räumte dann schließlich ein, es habe sich um ein »Geschenk des Unternehmens« gehandelt.

Nach einer Untersuchung kam die PNF zu dem Schluss, dass der Wert der Lithografien von Garouste – insgesamt weniger als 1.000 Euro – nicht ausreichte, um ein ursprünglich in Betracht gezogenes mögliches Korruptionsdelikt darzustellen. Die Justiz fand jedoch heraus, dass dieses Geschenk in Wirklichkeit Teil einer schon lange existierenden, potentiell kompromittierenden Beziehung war, die Dussopt mit Saur unterhielt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Ministers stieß die Kriminalpolizei auf eine Korrespondenz zwischen Dussopt und dem Konzern, die wenig Zweifel an einer Absprache über einen öffentlichen Auftrag aus dem Jahr 2009/2010 aufkommen ließ.

Die PNF schloss ihre Ermittlungen im Herbst vergangenen Jahres ab. Danach erstellte die Staatsanwaltschaft einen endgültigen Bericht, in dem sie dem Minister Vetternwirtschaft vorwirft. Dieses Abschlussdokument hat Dussopt in den vergangenen Tagen nun erhalten. Dem Minister drohen laut Strafgesetzbuch bis zu zwei Jahre Haft und 200.000 Euro Geldstrafe.

Der Arbeitsminister ist kein Einzelfall in der »Macronie«. Bereits bei Macrons erstem Versuch (2019/2020), das Rentensystem zu »reformieren«, musste Jean-Paul Delevoye, der für das Thema zuständige Hochkommissar, wegen einer ähnlichen Geschichte zurücktreten. In jüngerer Zeit wurden – neben vielen anderen Fällen – sogar der Justizminister Éric Dupond-Moretti und der Generalsekretär des Élysée-Palasts, Alexis Kohler, wegen »illegaler Interessenvertretung« angeklagt. Entsprechend vorhersehbar war die Reaktion von Premierministerin Élisabeth Borne: »Olivier Dussopt hat unser volles Vertrauen«, verkündete die Regierungschefin am Sonnabend.