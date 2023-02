Eigentorpotential

atiana Meel /REUTERS Russland hat sich auf die Sanktionen seit Anfang der 2010er Jahre vorbereitet und eine »Schattenflotte« gechartert

Mit großen Worten geizt Ursula von der Leyen nicht. Der seit Sonntag geltende Importstopp für russische Treibstoffe auf dem Seeweg und die neun bisherigen Sanktionspakete würden Russland »um eine Generation zurückwerfen«, so die EU-Kommissionspräsidentin am Freitag in Kiew. Also zurück in die 1990er Jahre, als ein taumelnder Boris Jelzin ein taumelndes Russland verkörperte. Immerhin, könnte man ironisch anmerken, soll es mit Russland nicht zurück in die Steinzeit gehen, wie es die NATO anderen ihrer Gegner angedroht hatte.

Das wäre auch nicht so einfach. Russland hat sich auf die Sanktionen seit Anfang der 2010er Jahre vorbereitet. Zum Beispiel, indem es seine Währungsreserven in US-Dollar und Euro abstößt und Renminbi und Gold kauft. Zum Beispiel, indem es gegen den Rohstoffboykott der EU und der USA eine »Schattenflotte« gechartert hat, die, in Russland versichert, russisches Öl an den Sanktionen vorbei auf die Weltmärkte schafft. Diese Flotte hat sich nach Berichten aus der Treibstofflogistikbranche inzwischen auf 600 Schiffe mit 20 Prozent der weltweiten Transportkapazität vergrößert. Das entspricht ungefähr dem russischen Weltmarktanteil vor den Sanktionen.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärt unterdessen, man habe Ersatzlieferungen für den bisher zu etwa 20 Prozent des deutschen Bedarfs einstehenden Diesel aus Russland gefunden – unter anderem aus dem arabischen Raum. Nur, ob der vermeintlich saudische Rohstoff nicht in Wahrheit aus Russland stammt und in Arabien nur raffiniert wurde, erkennt man am Produkt nicht mehr. Zwar verkauft Russland dieses »schwarz« exportierte Öl unter dem Weltmarktpreis, aber da die Produktionskosten in Rubel anfallen, kann dieses Spiel eine ganze Weile weitergehen, während die westlichen Propagandisten Anleihen bei Radio Jerewan machen müssen. Die »allgemeine Versorgungssicherheit« sei »nicht gefährdet«, so ein Sprecher aus dem Habeck-Ministerium zum Dieselboykott. Von der besonderen Versorgungssicherheit in dieser oder jener Region war keine Rede. Vom Preis sowieso nicht.

Politisch ist dafür die Chance groß, dass Sprüche wie die von der Leyens die Popularität Wladimir Putins im eigenen Land sogar noch stabilisieren. Denn die stützt sich seit seinem Amtsantritt darauf, dass er für alle spürbar mit dem Erbe der »verrückten Neunziger« aufgeräumt hat. Man wundert sich nur, warum der sonst so coole Sergej Lawrow jetzt auf die Gefühlstube drückt und glaubt, Parallelen zwischen den EU-Sanktionen und dem deutschen Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion ziehen zu müssen, und der EU gar eine »Endlösung der russischen Frage« als Ziel unterstellt. Das sind, mit Verlaub, nun wirklich zweierlei Paar Stiefel. Wer so dick aufträgt, der gibt zu, dass er gern beim Business as usual geblieben wäre und also den Charakter der Herausforderung unterschätzt.