Erbseneintopf

»Ihre Angaben sind nicht korrekt: Beim Flurstück wurde der Zähler des Anteils des Flurstücks, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, nicht angegeben. Der prozentuale Anteil der Gesamtfläche des Flurstücks, der zur wirtschaftlichen Einheit gehört, ist als mathematischer Bruch mit Zähler und Nenner anzugeben. Bitte ergänzen Sie die Angabe des Zählers für diesen Bruch.«

»Einen Scheißdreck werde ich!« Marina ist bedient. Sie hat Udo gebeten, ihr bei der Grundsteuererklärung am PC moralisch beizustehen. »Gemarkung hier, Flurstück da und dann – ach ja – der Miteigentumsanteil auf 10.000. Der variiert je nach Teilungserklärung … und wo hab’ ich die letzte? … Udo, mir ist schlecht!« – »Tut mir leid, Marina. Dein Boris ist übrigens 5.000 auf W2 komma Null, steht hier im Internet.« – »Mein Boris?!« – »Ja, dein Bodenrichtwert.« – »Mann, hätt’ ich mir die Bruchbude bloß nie gekauft, ich Trottelin!«

Seitdem Udo ehrenamtlich als Brieföffner arbeitet, bekommt er viel Frust ab. Von Menschen, die Angst haben vor dem Inhalt ihres überquellenden Briefkastens, vor Mahnungen und Inkassodrohschreiben – und vor digitalen Formularen. Neuerdings gesellen sich auch Mittelständler zu seinen »Klienten«. »Papier war so schön geduldig, weißt du noch, Udo? Aber das ist vorbei. Heute heißt es: digital, sonst illegal. Und wenn das System nicht zufrieden ist, kriegt man die Formulare nicht weggesendet – Arschlöcher, Erbsenzähler!«

1.746 (ca. 500 g) grüne Erbsen verlesen, einzeln waschen und über Nacht einweichen. Eine Zwiebel abziehen, würfeln und in einem großen Topf in einem EL Rapsöl zwei bis drei Minuten anschwitzen. Eingeweichte Erbsen und ein Lorbeerblatt zugeben, mit zwei Litern Wasser auffüllen und mit Deckel 15 Minuten bei mittlerer Hitze kochen. 400 g gewürfelten Räuchertofu in die Suppe geben und zusammen mit zwei TL Majoran und einem EL gekörnter Gemüsebrühe weitere 25 Minuten auf mittlerer Hitze kochen. Derweil 300 g Kartoffeln, vier Möhren und einen Sellerie schälen und würfeln. Porree waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Ein Bund krause Petersilie waschen, abtropfen lassen und hacken. Kartoffeln und Suppengemüse zu den Erbsen in den Topf geben. Noch einen halben Liter Wasser und Salz zugeben und mit Deckel bei mittlerer Hitze 10 Minuten köcheln lassen. Das Lorbeerblatt entfernen. Erbsensuppe mit zwei EL Senf, zwei EL Kräuteressig, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Petersilie dekoriert servieren. Dazu Bier oder Spätlese (weiß).

Der Erbse als solcher ist gar nichts vorzuwerfen. Veganer schätzen ihren hohen Protein- und Eisengehalt, Biobauern ihre Fähigkeit, viel Stickstoff zu binden. Damit unterstützt sie die Bodenqualität der Äcker, etwa für den Anbau von Kartoffeln oder Getreide in der nächsten Saison. Ein vorausschauendes Nahrungsmittel ohne Tiere töten mit Verantwortung für nachfolgende Generationen – Peace Food.

»Wie machst du das eigentlich mit den ganzen Wohnkosten, Udo?« will Marina wissen. »Ich leg’ sie einfach um.« – »Was?« – »Auf meine Untermieterinnen. So macht man das als Kapitalist. Was einem zuviel ist, legt man um – bumm!«