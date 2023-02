Die mediale Heimatfront steht – mit Ausnahmen. Am Sonntag erinnerte zum Beispiel der Publizist Heribert Prantl in seinem Newsletter »Prantls Blick« an das weitgehend vergessene katholische Fest »Mariä Lichtmess« am 2. Februar und verschwundene Bräuche: »Die Welt ist ziemlich dunkel gerade, sie kann Erleuchtung brauchen. Und wenn es noch so wäre, dass man den im Haushalt für das nächste Jahr benötigten Kerzenvorrat in der Kirche segnen lässt, dann müssten die Leute, die für den Bundeshaushalt zuständig sind, die Kerzen kistenweise dahin schleppen. Es muss viel Licht in die Regierung, zumal ins Außenministerium. Vielleicht sieht Ministerin Annalena Baerbock dann ein, dass es extrem gefährlich ist, von einem ›Krieg gegen Russland‹ zu reden.«

Jurist Prantl bescheinigte der nach eigener Aussage vom Völkerrecht herkommenden Russland-Ruiniererin, dass sie zu den »Hilfstruppen« der USA gehört. Ihre Forderung nach einem Sondertribunal für die Moskauer Führung untergrabe die »Autorität des Weltstrafgerichtshofs« in Den Haag. Den bekämpften die USA, »weil sie ihre Kriege und ihre Kriegführung nicht von einem Weltstrafgericht prüfen und aburteilen lassen wollen«. So grimmig wie Prantl äußerte sich auch der Verleger Martin Balle (Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung, Münchner Abendzeitung) in der AZ und auf seiner Homepage: »Die Narrative des Westens sind falsch.« Nämlich die zum Ukraine-Krieg.

Große Medien stört das nicht. Sie begleiten die Lieferung von Panzern Richtung Russland mit verbaler Ballerei. Böllermäßig weit in die Höhe schoss sich am Mittwoch die freie ARD-Korrespondentin Rebecca Barth in Kiew. Sie berichtete von dort über Korruption und fand heraus, das sei ein »kulturelles«, damit ein russisches Problem. Der Putsch von 2014 war nämlich einer gegen Korruption, seitdem ändere sich das Land. Aber Russland sei es gewesen, bestätigt ihr eine ukrainische Aktivistin, »das versucht habe, diesen Kampf zu manipulieren«. Alle mit den Russen Kollaborierende seien nur scharf auf deren Geld. Kiew hat jetzt einen Grund mehr, auf alles, was Russisch spricht, mit deutschen Kanonenrohren zu feuern – so wird Korruption beseitigt. Wer’s hören möchte: Der NDR hält die »Reportage« auf seiner Internetseite bereit.

Ähnlich tief ins eigene kulturrassistische Gemüt lässt auch Spiegel-Chefkorrespondent Roland Nelles blicken. Er sagt zum 80. Jahrestag des sowjetischen Sieges in der Schlacht von Stalingrad im morgendlichen Newsletter des Magazins am Donnerstag vorher, was Wladimir Putin sagen wird: »absurde Parallelen zwischen der historischen Abwehrschlacht seines Landes gegen Nazideutschland und dem aktuellen Konflikt mit der Ukraine ziehen« und »den Glauben an die eigene Unbesiegbarkeit« bewahren. Deutsche Panzer mit Balkenkreuz in der Ukraine erwähnt Nelles nicht, die sind auch nicht absurde, sondern echte Parallelen. Für Nelles ist da alles offen: »Leider steht Russland diesmal aber auf der falschen Seite der Geschichte – und anders als im Zweiten Weltkrieg ist beim Kampf um die Ukraine nicht ausgemacht, ob es für das Land wieder ein Happyend geben wird.«

Noch ist nicht ausgemacht, ob Nelles auch zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz demnächst mit einem deutschen Pseudoanglizismus (korrektes Englisch wäre etwa »happy ending«) aufwartet. Aber einer wie er ist durch die bundesdeutsche Schule der Faschismusverwurstung gegangen. Deren ererbte Regel lautet: Russen sind keine Menschen, Mitleid überflüssig. Nelles’ »Happyend« für damals und heute ist keine absurde Parallele, sondern Ausdruck für die Unfähigkeit, einen wegen Stalingrad unvollendeten Ausrottungsversuch zu erfassen. Und für die Bereitschaft, den mit eingefügtem »leider« zu wiederholen.