Nach oben buckeln

Zu jW vom 1.2.: »Den Kopf verloren«

Die Ausstellung im Buddenbrookhaus in ­Lübeck über Heinrich Manns Roman »Der Untertan« – mit seinem staatshörigen Helden Diederich ­Heßling – eignet sich gut für allerlei, sogar dafür, in Heßling den »bösen Russ’« im jetzigen Krieg zu sehen. Viel näher scheint mir jedoch, in Diederich die Vertreter der deutschen »Eliten« aus Wirtschaft, Kultur und Politik sowie den kleindeutschen Spießer mit Häuschen, Garten und dem heiligen Glauben an alles, was das »Wahrheitsministerium« in Form unserer Leitmedien absondert. Das hat ja schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg geklappt und wirkt jetzt auch. Besonders im Westen und bei den Grünen scheint die Wandelbarkeit der Ansichten wie bei Heßling sehr verbreitet zu sein. Auch unsere Staatsministerin Claudia Roth ist ein gutes Beispiel dafür. Siehe auch die Vergabe des Buchpreises des Deutschen Buchhandels an einen ukrainischen, in seiner Wortwahl extrem russenfeindlichen Schmutzfinken.

Rainer Stüllein, Langenwetzendorf

Progressiv

Zu jW vom 31.1.: »Wasserstoffindustrie«

Wie bei so vielen vergangenen Projekten – Züge mit Linearmotor, Photovoltaikanlagen etc. – werden fortschrittliche Technologien hier als Pilotprojekte in China zu Produktionsreife gebracht. Könnte das auf eine Fortschrittlichkeit der dortigen Gesellschaft hindeuten?

Gabriel Toledo, Berlin

Generalstreik

Zu jW vom 1.2.: »So geht Klassenkampf«

Der Anteil der Streikenden im öffentlichen Dienst ging gegenüber dem 19. Januar etwas zurück. Dennoch war Paris stillgelegt – in der Innenstadt gab es weniger Verkehr und Personen als an einem Sonntagmorgen. Restaurants und Geschäfte, solche, die geöffnet hatten, waren quasi leer. Die Demo war ein Erfolg. Kurz nach 14 Uhr startete der Protestzug vom Place d’Italie Richtung Les Invalides, eine Strecke von zirka fünf Kilometern. Nach 18 Uhr gab es immer noch Demonstrantinnen und Demonstranten auf der Höhe von Montparnasse, was etwa auf der Hälfte der Strecke liegt. Einige Medien – wie die »Klatschzeitung« Le Parisien, die normalerweise soziale Proteste kaum erwähnt –, haben die Demo auf ihren Webseiten für ihre Leserinnen und Leser bis 18 Uhr per Videolivestreams mitverfolgt. In der Zwischenzeit peitscht die Regierung mit Wucht die erste Lesung der Rentenreform voran. Macron und seine Lakaienregierung könnte diese nur mittels eines antidemokratischen Dekrets durchsetzen. Aber auf diese Art regieren diese Korrupten und Inkompetenten seit mehreren Monaten.

Martin Mandl, Paris

»Zweite Klatsche«

Zu jW vom 1.2.: »Ohrfeigen für Scholz«

Es gehört schon ein ziemlich dickes Fell dazu, als deutscher (…) Bundeskanzler nach Südamerika zu reisen, um beim Präsidenten von Brasilien um Munition zu betteln, damit das Blutvergießen in der Ukraine zugunsten der USA und der NATO – wie auch deren Regime in Kiew – munter weitergehen kann. Brasiliens Präsident weiß, wo er hingehört und dass die Organisation der BRICS-Staaten mit einem »B« beginnt. Was den »Sozialdemokraten« Scholz anbelangt, so muss er sich wie ein doppelt geprügelter Hund vorkommen. Zuerst erklärt ein Joseph Biden in seiner Gegenwart einer Pressevertreterin ganz unverblümt, dass, wenn es die USA für richtig halten, Nord Stream 2 gestoppt werde (was ja, wie wir wissen, eiskalt erfolgte) und jetzt die zweite Klatsche vom brasilianischen Präsidenten. Zu beneiden ist der Herr Scholz nun wirklich nicht. Allerdings gibt es für ihn Hoffnung. Wenn er in Deutschland gelandet ist, hat er die Schlappe schon wieder vergessen – siehe »Cum-Ex«.

Gerhard R. Hoffmann, Halberstadt

»Dem Druck widerstehen«

Zu jW vom 1.2.: »Brasilien will vermitteln«

Als Luiz Inácio Lula da Silva seine erste Amtszeit als Präsident von Brasilien antrat, sprachen manche Linke in Südafrika begeistert vom »­Lula moment«, den sie sich in ihrem Land auch wünschten. Und in der Tat, jetzt erhofft man sich noch viele Lula-Momente in dieser brisanten und gefährlichen Zeit des Stellvertreterkrieges in der Ukraine zwischen USA bzw. NATO und Russland. Brasilien gehört zu jener Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten, die dem Druck widerstehen, sich auf seiten des »kollektiven Westens« im Kampf gegen Russland und China einzureihen. Vielmehr beginnen sie spürbar, ihr Gewicht in die Waagschale zugunsten einer multipolaren Weltordnung zu werfen. Manche sprechen von einer neuen nichtpaktgebundenen Bewegung. Brasiliens Präsident Lula übernimmt hier offensichtlich eine aktive Rolle. Seine Vermittlungsinitiative ist eine historische Chance für eine Kompromiss- und Friedenslösung in der Ukrai­ne. Und zugleich ist sie echte und wirksame Solidarität mit den Menschen, die in der Ukraine unter dem Kriegsgemetzel leiden.

Detlev Reichel, Tshwane (Südafrika)

Fußnote

Zu jW vom 1.2.: »Ohrfeigen für Scholz«

(…) Deutschsprachige Medien berichteten ausführlich über Kanzler Scholz’ Südamerika­reise. Jedoch stelle ich fest, wie wenig Medienecho es in den dortigen Zeitungen über diese Reise gab. Die für mich erreichbaren mehr als ein Dutzend Zeitungen aus Argentinien, Chile und Brasilien (…) behandelten die Kanzlerreise als Fußnote. Nirgends ein Titelbild, nirgends ein Foto, kein Leitartikel, kein Kommentar, geschweige denn Bilanzen. Mir scheint demnach, dass Scholz weder wirtschaftlich noch politisch in den Mittelpunkt rücken konnte. Mit seinen politischen Überzeugungsversuchen bei Lula ist er vor laufenden Kameras sogar abgeblitzt. Darüber hinaus, weil ich von in Brasilien lebenden Familienmitgliedern sehr gut informiert bin, hat Lula mehr als genug zu Hause zu tun, so dass er sich eine Einmischung in einen weit entfernten, Brasilien nicht direkt betreffenden Konflikt nicht leisten könnte!

Istvan Hidy, Stuttgart