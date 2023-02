Irgendwas passiert

Silke Briel »Host B trying to reach out to its audience«, 2022, von Neil Beloufa (Ausschnitt)

Den wohl kürzesten Nenner für diese Transmediale (1. bis 5. Februar) fand Bani Brusadin, Kurator der Konferenz: »We know something is happening. But we don’t know how to tackle it.« – »Wir wissen schon, dass etwas passiert. Aber wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen.« Leute, die fähig sind, ihre Ratlosigkeit einzugestehen, sind derzeit den vielen anderen vorzuziehen, die mit falschen Entscheidungen energisch vorangehen. Gerade in der Politik könnten sich hier manch eine und einer ein Vorbild nehmen.

Zugegeben, die Lage ist verwirrend. Erst wird man jahrelang vor der größten aller Katastrophen gewarnt, dem Klimawandel. Dann stellen dieselben Leute, die genau das erzählt haben, plötzlich das vergleichsweise umweltfreundliche Gas ab und setzen auf die anerkanntermaßen dreckigste Energiegewinnung durch Kohle. Dass sich unter diesen Umständen eine gewisse Ratlosigkeit, wenn nicht gar Bestürzung breit macht, muss niemanden verwundern.

Die diesjährige Transmediale macht um politische Themen einen großen Bogen. Vermutlich ist das schon das beste, was von einer staatlich geförderten Kulturveranstaltungen derzeit erwartet werden kann. Die Liste der umfahrenen Themen gerät sehr lang.

Digitale Nostalgie

Soziale Medien unter der Kontrolle durch Polizei und Dienste: Fehlanzeige. Cyberwar und digitale Militarisierung: Fehlanzeige, von einem Vortrag abgesehen. Nicht einmal die sonst überall präsente »künstliche Intelligenz« (KI) kommt groß zur Sprache. Der Titel »A Model, a Map, a Fiction« – ein Modell, eine Karte, eine Fiktion – kann es locker mit den nichtssagenden Slogans früherer Transmedialen aufnehmen. Aller Konzentration auf Karten zum Trotz findet sich nichts zu dem sich gerade vollziehenden Wandel der politischen Landkarte von einer hegemonialen zu einer multipolaren Welt. Ob all diese Auslassungen als Anzeichen von Klugheit, Feigheit oder Ahnungslosigkeit zu deuten sind, lässt sich kaum klären.

Bei dem Versuch, die Konferenz thematisch zu fassen, kommt immer wieder das Wort »Scaleability« – Skalierbarkeit – zur Sprache. Man kennt es aus den Debatten über die New Economy, als es darum ging, wie sich Geschäftsmodelle in die Breite bringen lassen. Dass dieser Businessslogan nun seine Wiederkehr feiert, mutet seltsam an. Aber es passt zu der gesamten Ästhetik des Festivals, sowohl bei der Gestaltung wie auch in der Ausstellung. Viele Kunstwerke sehen aus, als hätte sich noch nicht herumgesprochen, dass die sogenannte Post-Internet-Kunst längst verblüht ist. Die meisten der 3D-animierten Filme wirken so verpixelt, als hätte man sie mit Absicht auf die Ästhetik des vorletzten Jahrzehnts eingepegelt. Die graphische Gestaltung vom Logo bis zur Broschüre erinnert an die gerenderten Metallkörper aus »Terminator«. Die Transmediale scheint von einer seltsamen digitalen Nostalgie befallen zu sein.

Münchhausen-Diagnose

Mit dem Satz »Bilder sind alles« beginnt die Leiterin Nora O’ Murchú ihren Beitrag zur Konferenz. »Durch sie erleben wir einen Großteil, was wir über die Welt wissen – bis zur Übersättigung.« Man kann genausogut das Gegenteil behaupten – und liegt damit vermutlich richtiger. Einmal mehr zeigt der gegenwärtige Umgang mit Bildern, dass wir durch sie gerade nichts erleben, sondern die tatsächlich erlebte Welt auf Distanz halten. Und dass man sich vielleicht einbildet, etwas zu wissen, aber die wirkmächtigen Zusammenhänge verschleiert werden. Dass also einmal mehr Bilder ein Instrument der Verblödung und nicht der Aufklärung sind.

Die Transmediale steht neben zwei anderen großen Konferenzen, die sich den politischen und kulturellen Seiten digitaler Technologien widmen. Der »Chaos Communication Congress« des Chaos-Computer-Clubs frisst sich gern in technischen Einzelheiten fest und kommt bei großen Fragen oft ins Driften. Die »re:publica« ist zu einer staatstragenden Veranstaltung mit wenig Neuigkeitswert geronnen. Bei allem Hang zum Vagen und Unklaren hält die Transmediale am ehesten eine utopische Perspektive offen. In der Kulturförderung ist aus falschem Elitismus seit geraumer Zeit von »Leuchttürmen« die Rede. Unter den drei Konferenzen wirft die Transmediale das Licht, das am weitesten leuchtet, aber in einem vermeintlich kleinen Feld der Kunst und der Kultur. Gerade deshalb ist sie zu einem international geschätzten Begegnungsort von großer Ausstrahlung geworden. In einem Land, das politisch immer provinzieller und repressiver wird, neigt man leicht dazu, dieses Licht zu übersehen.

Bei allem Hang zur Nostalgie gibt es auch unter den künstlerischen Beiträgen erhellende Schlaglichter. Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Künstlerin Bahar Noorizadeh animiert in ihrem Film »Teslaism: Economics at the End of the End of the Future« die These, dass der Postfordismus zu Ende geht und durch Teslaismus ersetzt wird. Dabei handele es sich um ein »System von Produktion und Konsum, das auf fortgeschrittener Geschichtenerzählerei, finanziellen Weltgebäuden und Einbildung beruht«. Ganz offensichtlich gilt diese Münchhausen-Diagnose nicht nur für Elon Musk.

Trotz der Unklarheiten hat das etwas ratlose und nebulöse Gestochere einen großen Vorteil. Es verführt die Besucher dazu, sich selbst einen Reim zu machen. Sie werden gerade nicht in einen thematischen Tunnel geführt. Stattdessen finden sie eine Art von techno-romantischer Unabgeschlossenheit vor. Bei all der wilden Entschlossenheit, die sonst derzeit die Welt beherrscht, hat das etwas Befreiendes.