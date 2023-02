Gewollte Zuspitzung

Uncredited/U.S. Navy/AP/dpa Anhaltende Provokation gegen China: US-amerikanisches Kriegsschiff in der Philippinischen See (18.6.2016)

Der nächste, bitte: Am Donnerstag hat sich CIA-Chef William Burns in die düsteren Prognosen von US-Spitzenmilitärs eingereiht und nun auch seinerseits einen Zeitpunkt für eine angebliche chinesische Invasion auf Taiwan genannt. Er wisse aus geheimdienstlichen Quellen, Präsident Xi Jinping wolle die chinesischen Streitkräfte im Jahr 2027 invasionsbereit haben, behauptete Burns. Das Jahr 2027 hatte bereits im März 2021 der damalige Kommandeur des U. S. Indo-Pacific Command, Admiral Philip Davidson, genannt. 2027? Ach was: »Mein Bauch sagt mir, wir werden im Jahr 2025 kämpfen«, wurde in der vergangenen Woche der Kommandeur des Air Mobility Command, General Michael Minihan, zitiert. Und wenngleich das Pentagon der Form halber auf Distanz zu ihm ging – Admiral Michael Gilday, der Chief of Naval Operations, hatte im Oktober gar eine Invasion schon 2022 oder 2023 für möglich gehalten. Immerhin, mit 2022 lag der Admiral falsch. Klar ist aber: Die Kriegsgefahr um Taiwan schwillt mehr denn je zuvor an.

Warum eigentlich? Die chinesische Gesetzeslage ist klar: Beijing strebt eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan an. Nur für den Fall, dass eine solche – aus welchem Grund auch immer – unmöglich wird, schließt es den Einsatz militärischer Mittel nicht aus. Die NATO-Staaten tun nun seit 2021 alles Erdenkliche, um einer friedlichen Wiedervereinigung Steine in den Weg zu legen. Da werden Taipeh-Vertretungen in Taiwan-Repräsentationsbüros umbenannt (in Litauen); da telefoniert ein designierter Präsident (in Tschechien) unter Bruch der Ein-China-Politik ausführlich mit der »Präsidentin« der südchinesischen Insel; da fliegen Militärpolitikerinnen wie Marie-­Agnes Strack-Zimmermann – immerhin noch nicht im Kampfjet – zu Gesprächen in Taipeh ein; da führen die USA eine Kampagne zur Aufwertung Taiwans bis hin zu seiner Aufnahme in UN-Organisationen. Dass sich davon diejenigen Kräfte auf Taiwan befeuert fühlen sollen, die eine förmliche Abspaltung der Insel anstreben, liegt auf der Hand. Letztere wäre – wie auch immer man zu ihr steht – der Casus belli.

Und dann? Nun, Washington rüstet Taiwan seit Jahren verstärkt auf. US-Militärs bilden taiwanische Soldaten in asymmetrischer Kriegführung gegen eine »Besatzungsmacht« aus – exakt so, wie sie die ukrainischen Streitkräfte vor dem 24. Februar 2022 trainierten. US-Militärs bestätigten kürzlich der Financial Times, sie täten auch sonst in Ost- und Südostasien alles, was sie ab 2014 in der Ukraine und ihren Nachbarstaaten getan hätten – Waffen in vorgeschobenen Lagern deponieren, Stützpunkte für Nachschublieferungen in das potentielle Kriegsgebiet identifizieren. Und in der Tat: Vor allem in den Taiwan am nächsten gelegenen Ländern, in Japan und den Philippinen, dehnen die USA ihre Militärpräsenz in hohem Tempo aus. Fast meint man, da hoffe jemand, Beijing werde zuschlagen – damit der Westen China auf Taiwan ähnlichen Schaden zufügen könne wie Russland in der Ukraine. Die Weltkriegsgefahr nimmt der Westen hier wie dort in Kauf.