»Für die Tamilen ist das ein schwarzer Tag«

Anlässlich des 75. Jahrestages der Republikgründung Sri Lankas gibt es an diesem Sonnabend international Proteste. War die Unabhängigkeit vom britischen Empire nicht ein historischer Fortschritt?

In zahlreichen Ländern, die durch die Briten kolonialisiert wurden, sieht man noch heute die gravierenden Folgen. Man möchte meinen, dass die Unabhängigkeit vom britischen Kolonialismus den Menschen in den jeweiligen Ländern zugute kam. Allerdings haben die Briten in diesen Ländern die Macht in die Hände derer gegeben, welche ihren Willen und ihre Interessen auch ohne ihre direkte Einflussnahme umsetzten. So auch auf dieser Insel. Dementsprechend wird die Heimat der Eelam-Tamilinnen und -Tamilen seit 1948 durch die Singhalesen kolonialisiert. Für Eelam-Tamilinnen und Tamilen ist der 4. Februar 1948 aus diesem Grund ein schwarzer Tag in ihrer Geschichte.

Welche politischen Veränderungen gibt es seit den Protesten und dem Regierungswechsel auf Sri Lanka im vergangenen Jahr?

Seit 75 Jahren gibt es immer wieder neue Regierungen. Die Parteien der Herrschenden wechseln sich seit Jahrzehnten mehr oder weniger ab. Allerdings vertreten diese ausnahmslos die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung und nicht die der Eelam-Tamilinnen und -Tamilen. Als die eelam-tamilische Bevölkerung im Jahre 2009 zu Hunderttausenden durch das damalige Regime ermordet wurde, gab es wirklich nur sehr wenige Stimmen aus der singhalesischen Bevölkerung, die uns unterstützt haben. Die Proteste im Süden der Insel haben mit der Lebensrealität der Eelam-Tamilinnen und -Tamilen nichts gemein. Dementsprechend ist auch die aktuelle Regierung nur daran interessiert, eine singhalesische Überlegenheit auf der gesamten Insel weiter durchzusetzen.

Damit kritisieren Sie den starken Zentralismus der Regierung in Colombo. Wie stellen Sie sich perspektivisch das Zusammenleben der singhalesischen und tamilischen Bevölkerung vor?

Langfristig ist ein friedliches Zusammenleben nur auf der Grundlage von Anerkennung und gegenseitigem Respekt möglich. Eine politische Lösung muss das Selbstbestimmungsrecht der Eelam-Tamilinnen und -Tamilen als Volk anerkennen. Eine konkrete Ausgestaltung dieser politischen Lösung wird dann nach unserer Vorstellung ein gemeinsamer politischer Prozess sein, der alle Möglichkeiten diskutiert, um einen langfristigen gerechten Frieden gewährleisten zu können. Aber ohne die Vorbedingung gibt es dafür bisher keine politische Grundlage. Wir warten auf ein ernstzunehmendes Angebot.

Der 13. Verfassungszusatz ist keine neue Idee, aber er ist wieder in der Diskussion. Können Sie ihn kurz erklären und Ihre Haltung dazu schildern?

Der wurde vor vielen Jahren zwischen Indien und Sri Lanka ausgehandelt. Unsere Seite hat ihn abgelehnt, weil er nicht weitreichend genug ist. Es geht formal um eine regionale Selbstverwaltung in den eelam-tamilischen Gebieten im Norden und Osten der Insel, zum Beispiel was Land, Schulen, Krankenhäuser oder den Finanzhaushalt angeht. Das Problem war und ist, dass im Zweifelsfall ein von Colombo eingesetzter Gouverneur oder die Zentralregierung sich selbst ein Vetorecht einräumen und sämtliche Beschlüsse kassieren können. Das ist vergleichbar mit der Unabhängigkeit der Insel von den Briten. Es wird so getan, als ob man den Eelam-Tamilinnen und -Tamilen einige Rechte und Freiheiten einräumt, um sich selbst zu bestimmen, aber real liegen sämtliche Entscheidungsbefugnisse bei einer Person, die nicht vom tamilischen Volk gewählt, sondern vom singhalesischen Präsidenten eingesetzt wird.

Was sind Ihre konkreten Forderungen auf den Demonstrationen am Wochenende?

Am 4. Februar zeigen Eelam-Tamilinnen und -Tamilen weltweit die schwarze Flagge. Unsere Botschaft ist, dass der Kolonialismus direkt oder in anderen Formen weiterlebt und eine Folge dessen der Völkermord ist. Um unser Volk und andere vor Mord, Folter und Verschwinden zu schützen, ist es zwingend notwendig, dass die Staaten, in denen wir leben, ebenfalls Verantwortung übernehmen. Wir fordern von der deutschen Bundesregierung, dass sie den Völkermord von 2009 endlich anerkennt.