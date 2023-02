»Wollen Stück vom Kuchen«

Dieter Menne/dpa »Die Stimmung ist gut, die Leute sind entschlossen« – Warnstreik am Donnerstag bei Coca-Cola in Dortmund

In Halle an der Saale haben die Beschäftigten des US-Getränkeriesen Coca-Cola am Freitag die Arbeit niedergelegt. Zu dem Warnstreik hatte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) im Rahmen einer bundesweiten Kampagne aufgerufen. Denn wenige Tage vor den nächsten Tarifverhandlungen wollten die Beschäftigten dem US-Konzern noch einmal klarmachen, dass sie es mit ihrer Forderung nach einem höheren Entgelt ernst meinen.

»Die Stimmung ist gut, die Leute sind entschlossen«, sagte Torsten Crämer von der NGG laut einer Mitteilung vom Freitag. Knapp 80 Personen beteiligten sich am Warnstreik in Halle. Sie seien wütend auf das Management erklärte er weiter. »Einerseits kündigt Coca-Cola an, den Aktionären eine ›Rekorddividende‹ auszuschütten, andererseits sollen die Beschäftigten mit Almosen abgespeist werden.« Mit Wertschätzung der Arbeit habe das nichts zu tun.

Für die zurückliegenden Tage hatte die NGG auch an anderen Standorten des Konzerns zu Warnstreiks aufgerufen. Am Donnerstag wurden etwa die fünf Produktionsstätten und Logistikzentren von Coca-Cola in Köln, Herten, Dorsten, Mönchengladbach und Bielefeld bestreikt. An den Aktionen beteiligten sich knapp 500 der rund 1.500 Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen. Am Mittwoch fanden auch Aktionen an Standorten in Baden-Württemberg statt.

Für die insgesamt rund 6.500 Mitarbeiter von Coca-Cola an 28 Standorten in Deutschland fordert die NGG eine Lohnerhöhung von 400 Euro. In der ersten Verhandlungsrunde im Dezember hatte der Konzern allerdings nur eine Lohnerhöhung von 100 Euro angeboten. Die Verhandlungen endeten damals ohne Ergebnis.

Die Konzernführung erklärte dazu kürzlich gegenüber jW, dass man ein »Zwei-Säulen-Angebot« unterbreitet habe. Dabei stellt eine »klassische, tabellenwirksame Entgelterhöhung von 100 Euro im Monat« eine Säule dar. Diese werde – als zweite Säule – ergänzt um einen einmaligen, abgabenbefreiten Inflationsausgleich in Höhe von 1.000 Euro.

»Wir glauben, mit unserem Zwei-Säulen-Entgeltangebot eine Lösung gefunden zu haben, die die Interessen unserer Mitarbeitenden und unsere Interessen bestmöglich ausbalanciert«, erklärte Gero Ludwig, Verhandlungsführer der Kapitalseite, gegenüber jW. Er betonte weiter, dass man sich in einer wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeit mit einer hohen Inflation befinde, die alle Seiten gleichermaßen treffe. Deshalb folge man dem Rat der Bundesregierung: Neben einer steuerfreien Einmalzahlung soll es nur moderate Tarifabschlüsse geben. Damit wolle man die sogenannte Lohn-Preis-Spirale verhindern und die Rezessionsgefahr verringern.

Diese Argumentation zieht bei den Gewerkschaftern kaum. NGG-Verhandlungsführer Freddy Adjan hatte schon Ende Januar gegenüber der Lebensmittelzeitung betont, dass es dem Unternehmen glänzend gehe, Gewinn und Umsatz seien gestiegen. Er sprach davon, dass die Aktionäre wohl mit einer Rekorddividende rechnen könnten. »Von diesem dicken Kuchen wollen die Beschäftigten ein Stück ab«, sagte er. Deshalb reiche das Angebot der Geschäftsführung »bei weitem nicht«.

Adjan verwies dabei auch auf die besonderen Zeiten. »Die Leute spüren die extreme Inflation an der Supermarktkasse, bei den Energiekosten und an der Tankstelle«, sagte er. Das mache steigende Löhne noch wichtiger.

Am kommenden Mittwoch setzen sich die Tarifparteien wieder an einen Tisch. Die NGG machte aber schon im Vorfeld deutlich, dass sie weitere Arbeitskämpfe nicht scheuen werde, sollte es zu keiner Einigung kommen. »Dann werden wir in Auseinandersetzungen gehen, die Coca-Cola noch nicht gehabt hat«, betonte Adjan. Die Palette reiche von längeren Warnstreiks bis zu unbefristeten Streiks.