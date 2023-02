Ukraine bekommt »Leopard 1«-Panzer

IMAGO/piemags Bundeswehr im Manöver mit »Leopard 1«-Kampfpanzer im Jahr 1968

Nach Zusage der Lieferung von modernen »Leopard 2«-Kampfpanzern hat die Bundesregierung nun auch den Export älterer »Leopard 1« an die Ukraine genehmigt. Ein entsprechender Antrag sei bereits »vor geraumer Zeit« gestellt worden, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin erklärte. Der Rüstungskonzern Rheinmetall verfügt laut Medienberichten über 88 dieser Panzer in seinen Lagern. Gemeinsam mit der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft sollen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung vom Freitag Dutzende davon für die ukrainische Armee aufbereitet werden. Man stehe im Austausch mit der deutschen Seite, um die »Leopard 1«-Panzer schnell an die Front zu bringen, erklärte der ukrainische Botschafter in Berlin, Olexij Makejew. Wie Rheinmetall-Vorstandschef Armin Pappenberger Mitte Januar gegenüber Bild am Sonntag erklärt hatte, könne es allerdings bis Anfang nächsten Jahres dauern, die Fahrzeuge instand zu setzen.

Zudem kann es zu Munitionsengpässen für den seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr produzierten und bei der Bundeswehr vor rund 20 Jahren ausgemusterten »Leopard-1« kommen. Brasiliens linker Präsident Luiz Inácio Lula da Silva habe einer Anfrage der Bundesregierung nach Ausfuhr einer großen Menge an 105-Millimeter-Munition des auch von der brasilianischen Armee genutzten Panzers bereits eine Absage erteilt, erfuhr die Süddeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Auch Geschosse für den Flugabwehrkanonenpanzer »Gepard«, die der ukrainischen Armee auszugehen drohen, will Lula da Silva, der sich für eine diplomatische Initiative zur Beendigung des Ukraine-Krieges stark macht, nicht herausgeben.

Wie das Blatt weiter berichtete, bemüht sich die Bundesregierung daher, vom Golfemirat Katar »Gepard«-Munition zu bekommen. Auch ein Rückkauf von 15 dieser von Katar für den Schutz von Fußballstadien während der Weltmeisterschaft im Dezember angeschafften Panzer sei im Gespräch. Große Mengen Munition lagern in der Schweiz. Doch die dortige Regierung gibt diese unter Verweis auf das strikte Neutralitätsgebot nicht frei.