Fort aus dem Land

IMAGO/NurPhoto Mobilmachen: Aktivisten protestieren gegen Veranstaltung der extremen Rechten an der Universität von Houston (13.10.2022)

In den USA tobt gerade ein erbitterter Kampf um die Rechte von trans Menschen. Diese Auseinandersetzung wird oft als Kulturkampf beschrieben. Es geht um grundlegende Fragen: Haben homosexuelle und trans Menschen dieselben Rechte wie andere? Sind ihre Liebe und ihr geschlechtliches Empfinden Sünde oder einfach eine Variation, die genauso ihre Berechtigung hat?

Konservative Republikaner haben in mehreren Bundesstaaten fast gleichlautende Gesetzesentwürfe in die Parlamente eingebracht. Sie fordern, dass trans Menschen erst mit 25 Jahren die Transition, also die körperliche und juristische Angleichung, beginnen dürfen. Davor soll versucht werden, sie durch Therapien mit ihrem Körper und vermeintlichen Geschlecht auszusöhnen. Teilweise wird auch gefordert, dass Eltern, die ihre Kinder auf dem Weg der Transition begleiten, oder Ärzte, die sie behandeln, angezeigt werden sollen.

US-Präsident Joseph Biden hatte im Wahlkampf 2021 versprochen, dass sich seine Regierung gegen die »hasserfüllten Gesetze« stellen und für die Rechte von trans Menschen einsetzen werde. Ein solches Gesetz wurde im Februar 2022 in Florida verabschiedet. In Arkansas wurde im April 2021 gegen den Gouverneur ein Gesetz verabschiedet, in dem die medizinische Behandlung junger trans Menschen unter Strafe gestellt wird. Nach seinem Inkrafttreten sind Fälle bekanntgeworden, in denen Eltern von trans Kindern und Jugendlichen in andere Bundesstaaten gezogen sind, um die Behandlung ihrer Kinder weiter zu ermöglichen. Mittlerweile tauschen sich trans Menschen über die sozialen Medien darüber aus, dass es am besten sei, die USA ganz zu verlassen.

Es geht in den Auseinandersetzungen um Fragen wie die, auf welche Toi­lette transgender Kinder und Jugendliche in der Schule gehen dürfen oder an welchem Sportunterricht sie teilnehmen können. Dabei wird die Frage des Sports besonders emotional diskutiert. Für transfeindliche Gruppen steht fest, dass sich »Männer« in den Frauensport schmuggeln wollen, um dort gegen die unterlegenen Frauen zu gewinnen. Besonders in den Blickpunkt ist dabei die Schwimmerin Lia Thomas geraten. Die transgeschlechtliche Frau hat in einem Wettbewerb an der Universität von Pennsylvania in 200 Yard und 500 Yard Freistil die bis dahin geltende Bestzeit unterboten.

Der Dachverband für Wettkampfschwimmen hat nach den Auseinandersetzungen um Lia Thomas eine Verschärfung der Teilnahmebedingungen von trans Sportlerinnen an Wettkämpfen beschlossen. Bei den Schwimmerinnen dürfen in den letzten drei Jahren ununterbrochen nicht mehr als fünf Nanomol des männlichen Hormons Testesteron in einem Liter Blut nachgewiesen worden sein, und sie müssen belegen, dass sie seit der Pubertät gegengeschlechtliche Hormone bekommen haben. Mit diesen Anforderungen werden fast alle trans Schwimmerinnen von Wettbewerben ausgeschlossen.

Eine der Gruppen, die sich gegen die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans, intersexuellen und Queerpersonen (LSBTIQ) stark machen, ist die »Alliance Defending Freedom« (ADF). Die Organisation wurde von Vertretern konservativer christlicher Gruppen gegründet, um konzentriert gegen die mühsam erkämpften Rechte homosexueller und transgeschlechtlicher Menschen vorzugehen. Die 1993 entstandene Gruppe hat am Anfang Gerichtsverfahren gegen das Recht auf Abtreibung und gegen die Gleichstellung homosexueller Menschen unterstützt. Die ADF beschränkt ihre Aktivitäten aber nicht nur auf die USA. Die ADF International mit Sitz in Wien hatte nach Angaben des Transparenzregisters der EU im Jahr 2020 ein Budget von 11,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Neben fundamentalistischen christlichen Gruppen stellen sich auch immer mehr rechte Gruppen in den USA auf die Seite der Bewegung gegen trans Menschen. Eine von ihnen sind die »Proud Boys«. Sie haben in den vergangenen Monaten immer wieder versucht, Veranstaltungen der queeren Community zu stören. Der Diskurs in den USA wird gezielt von fundamentalistischen und rechten Gruppen benutzt, um ihr konservatives Weltbild durchzusetzen.