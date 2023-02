Nachschlag: Rattenkrieg in Stalingrad

Screenshot: ZDF Die Mutter von Leutnant Martius erhält ihren Antwortbrief aus Stalingrad zurück: Empfänger von einer Granate tödlich getroffen

Würde das ZDF die Geschichte schreiben, dann hätten die deutschen Landser in Stalingrad alles richtig gemacht. Ohne den militärisch unfähigen Hitler und den hinterlistig kämpfenden Russen wäre die Wehrmacht siegreich gewesen. Zum 80. Jahrestag der Niederlage erhält der Zuschauer eine historische Nachhilfestunde anhand des Briefwechsels zwischen dem Soldaten Martius und seiner Mutter. Zu Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion läuft alles nach Plan. Doch in Stalingrad »ist’s beschissen. Der Russe ist fertig, wir aber auch. Er schießt unverschämt.« Zur Untermalung des unritterlichen Verhaltens der sowjetischen Streitkräfte wird ein Historiker herangezogen: »Da gibt es diesen Rattenkrieg und dieses Entsetzen, dass die Sowjets auch aus den Gullys herauskamen.« Doch auch das kann Martius nicht an seiner Pflichterfüllung hindern: »Liebe Mami, heute war der eisenhaltigste Tag. Kein Meter wurde aufgegeben.« Wenige Tage später erhält die Mutter ihren Antwortbrief zurück: »Unzustellbar«. (bk)