Halbe Lösung

imago images/Rolf Poss Am Fahrkartenautomaten gibt es das nur im Abo erhältliche 49-Euro-Ticket nicht zu kaufen

Das Gegenteil von »gut« ist »gut gemeint«: Nach dem Kabinettsbeschluss, mit dem am Mittwoch ein Gesetzentwurf zum 49-Euro-Ticket auf den Weg gebracht wurde, hagelt es vor allem Kritik aus Opposition und Verbänden. Zwar wird die geplante Einführung des »Deutschlandtickets« durch die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP einhellig begrüßt. Die Finanzierung des Vorhabens wird aber durchweg als unzureichend kritisiert. Laut dem Beschluss soll das 49-Euro-Ticket ab 1. Mai 2023 deutschlandweit für Bus und Bahn im Nahverkehr zu nutzen sein, der Verkauf im April beginnen. Bund und Länder haben vereinbart, dass die Regierung den Ländern jeweils 1,5 Milliarden Euro für 2023 bis 2025 zusätzlich zur Verfügung stellt. Die Länder steuern nochmals denselben Betrag bei. »Wir wollen das Gesetzgebungsverfahren jetzt zügig auf den Weg bringen«, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch laut dpa. Nicht mehr als eine Worthülse angesichts des ursprünglichen Vorhabens der Regierung, das Ticket zu Beginn dieses Jahres einzuführen.

Der Verbraucherzentrale-Bundesverband (VZBV) zeigte sich zwar durchaus erfreut über die Einführung des Tickets, monierte jedoch die fehlende Gerechtigkeit bei der Preisgestaltung. Insbesondere Beziehern von Transferleistungen sowie Geringverdienenden ohne staatliche Leistungen helfe ein 49-Euro-Ticket wenig. »Der öffentliche Nahverkehr muss für alle erschwinglich sein, unabhängig vom Einkommen«, sagte Marion Jungbluth, Teamleiterin »Mobilität und Reisen« beim VZBV, am Donnerstag auf jW-Nachfrage. Für einkommensschwache Haushalte sei eine »preisreduzierte Variante« deshalb »zwingend notwendig, um den ÖPNV dauerhaft für alle Einkommensgruppen nutzbar zu machen«. Auch die Gestaltung des Tickets als Abo schrecke Menschen mit wenig Geld ab. »Für Haushalte mit geringen Einkommen ist eine langfristige finanzielle Verpflichtung nicht leistbar. Andere nutzen nur zu bestimmten Zeiten den Nahverkehr«, sagte Jungbluth und verwies auf Radfahrer im Winter. Jungbluth forderte, ein bundesweit einheitliches Sozialticket für 19 Euro pro Monat parallel zum 49-Euro-Ticket einzuführen.

In diselbe Kerbe schlug auch Bernd Riexinger von der Partei Die Linke. Der Sprecher der Bundestagsfraktion für nachhaltige Mobilität erkennt im 49-Euro-Ticket zwar einen »Fortschritt, besonders für die Menschen, die bereits den ÖPNV oder die Bahn regelmäßig nutzen«. Der Preis liege aber zu weit über dem des Neun-Euro-Tickets vom vergangenen Sommer, so Riexinger am Donnerstag gegenüber junge Welt. Der klimapolitische Wunsch, viele Autofahrer zum Umsteigen auf den ÖPNV oder die Bahn zu bewegen, werde sich so nicht erfüllen. Zudem kritisierte der frühere Parteichef die viel zu niedrig bemessenen Regionalisierungsmittel, mit denen weitgehend der öffentliche Nah- und Regionalverkehr finanziert werde. »Die Erhöhung um eine Milliarde Euro für 2023 deckt gerade mal die zusätzlichen Kosten der hohen Inflation ab.« Selbst das Umweltbundesamt, so Riexinger, habe einen zusätzlichen Bedarf von elf bis 13 Milliarden Euro jährlich ermittelt.

Zu knapp bemessene Regionalisierungsmittel kritisiert auch der Fahrgastverband »Pro Bahn«. Das Angebot im Nahverkehr müsse ausgebaut werden, »damit die wegen des 49-Euro-Tickets steigende Nachfrage befriedigt werden kann«, sagte der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann, laut AFP unter Berufung auf die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagausgaben). Naumann forderte mehr Geld von der Bundesregierung »für Investitionen und eine Verdopplung der Regionalisierungsmittel zur Sicherung des aktuellen Angebots auf etwa 20 Milliarden Euro«. »Das Kabinett hätte am Mittwoch mehr Gelder für den Ausbau des Nahverkehrs beschließen müssen«, zeigte sich Naumann überzeugt. Solange die Mittel nicht erhöht würden, sei das 49-Euro-Ticket »nur eine halbe Lösung«.