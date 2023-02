Amerikanischer Alptraum

IMAGO/ZUMA Wire Nach ihrer Abschiebung aus den USA werden venezolanische Migranten auch aus einem Lager an der Grenze vertrieben (Ciudad Juárez, 27.11.2022)

Edgar holt das Handy aus der Tasche seiner Jogginghose, um die App zu öffnen. Frustriert blickt er auf. »Heute funktioniert sie schon wieder nicht.« Schon seit Tagen versucht er einen Termin bei der US-Migrationsbehörde zu ergattern. Edgars knatschgelbes Simpsons-T-Shirt ist viel zu kalt für den Kälteeinbruch, der die nordmexikanische Grenzstadt Ciudad Juárez diesen Winter ereilt hat. Es ist unter null Grad Celsius, und er trägt Schlappen ohne Socken. »Die App öffnet sich nicht mal mehr, ich frage mich, ob sie überlastet oder komplett kaputt ist«, klagt Edgar, der bis vor einigen Monaten in Venezuela gelebt hat.

Am 5. Januar haben der US-amerikanische Präsident Joseph Biden und sein mexikanischer Amtskollege Andrés Manuel Lopez Obrador verkündet, dass bis zu 30.000 Venezolaner, Kubaner, Haitianer und Menschen aus Nicaragua monatlich Asylanträge für die Einreise in die USA stellen dürfen – dafür werden jeden Monat 30.000 dort nicht registrierte Menschen, die teilweise schon Jahre in den USA leben, nach Mexiko abgeschoben.

»Meine Botschaft ist folgende: Wenn Sie versuchen, Kuba, Nicaragua oder Haiti zu verlassen, und wenn Sie sich bereiterklärt haben, eine Reise nach Amerika anzutreten, dann tauchen Sie nicht einfach an der Grenze auf«, sagte Biden am 5. Januar im Weißen Haus. »Bleiben Sie, wo Sie sind, und stellen Sie von dort aus einen legalen Antrag.« Um »in Frage zu kommen«, müssten die Bewerber einen US-Sponsor haben und eine Sicherheitsüberprüfung bestehen.

Hoffnung verloren

Der Wasserstand des Rio Bravo, der die Grenze zwischen Mexiko und den USA markiert, ist niedrig. Auf beiden Seiten des Rinnsals patrouillieren Grenzbeamte in Jeeps. Ein halbes Dutzend Straßenhunde lungert am Ufer herum und kabbelt sich um eine schmutzige Plastiktüte. In Sichtweite ist Trumps Mauer. Ciudad Juárez hat traurige Berühmtheit als gefährlichste Stadt für Frauen mit den meisten Femiziden erlangt. Auf der Brücke in die USA steht ein grünes Schild, das »Buena viaje«, gute Reise, wünscht. Lkw reihen sich aneinander.

»Mich haben sie erst kürzlich deportiert – nach 27 Jahren«, erzählt José Angel auf englisch mit schwerem texanischen Akzent. Er sitzt an seinem Arbeitsplatz – dem grauen Hyundai, den er als Uber-Fahrer nutzt. »Meine Partnerin und unsere zwei Töchter sind in den USA, und ich kann die verdammte Brücke nicht überqueren, um zu meiner Familie zu kommen.« In der Industriestadt Ciudad Juárez, die ungefähr 1.5 Millionen Einwohner zählt, gibt es drei Brücken, die über den mickrigen Fluss in die texanische Grenzstadt El Paso führen.

José Angel hält an einer Ampel. Mehrere Personen versuchen trotz des kalten Windes den Fahrern der stehenden Autos Süßigkeiten zu verkaufen. Andere drängeln sich mit Spüli und Wischern als Fensterputzer um die Windschutzscheiben. »Ich bin eigentlich Elektriker, mein ganzes Leben spielt sich auf der anderen Seite ab.« Er glaube nicht mehr an den amerikanischen Traum. Wenn er noch einmal jung wäre, würde er sich sein Leben hier in Mexiko aufbauen, sagt der 51jährige. »Zum Glück sind meine Töchter in einem Alter, in dem sie verstehen, dass ich sie nicht freiwillig verlassen habe.« Die Mädchen sind 14 und 16 Jahre alt.

Seit er wieder in Mexiko ist, sehe er, was alles schieflaufe in den USA. »In Mexiko gibt es wenigstens Herbergen für die Migrierenden.« Angel will um sein Visum kämpfen, doch mit der neuen Regelung stehen seine Chancen schlecht. Wann genau er nach Mexiko deportiert wurde, möchte er nicht preisgeben. »Ich hatte nie Probleme mit der Polizei«, sagt er in vorauseilendem Gehorsam. »Ich kann einfach nicht glauben, dass ich meine Kinder vielleicht nie wiedersehen werde.« Angel schlägt den Kofferraum des Autos zu und zeigt ein Foto seiner Familie auf dem Handy. Er schluckt, gibt einen festen Händedruck und eilt zur nächsten Fahrt.

Mexiko kollaboriert

»Schon zu Beginn seiner sechsjährigen Amtszeit beschloss López Obrador, mit der damaligen US-Regierung von Präsident Donald Trump und Außenminister Michael Pompeo bei der Antieinwanderungspolitik des Weißen Hauses zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit wurde dann mit der Regierung des amtierenden Präsidenten und seiner Stellvertreterin Kamela Harris in gültige Vereinbarungen gegossen«, sagt Pável Blanco, erster Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Mexikos (PCM). »Die Nationalgarde wurde praktisch zu einem verlängerten Arm der Grenzpatrouille, und die bei einer Einreise in die USA zu überschreitende Grenze wurde de facto vom Norden in den Süden verlegt, wo Mexiko an Guatemala grenzt.« Die Behandlung von inhaftierten Migranten in den USA stelle eine Verletzung der Menschenrechte dar, und während der Covid-19-Pandemie waren die Haftanstalten für Einwanderer Hotspots der Ansteckung. Ihn wundere wenig, dass gerade Migrierende aus sozialistischen Ländern wie Kuba, Venezuela und Nicaragua Asylanträge stellen dürften. »Das ist ein klares politisches Ziel und gleichzeitig ein zynischer Ausdruck dafür, dass man sich nicht um die Migrationssituation kümmert, sondern Migranten als Kanonenfutter benutzt«, so Blanco.

»In meinen 43 Jahren Arbeit mit Migrierenden in Ciudad Juárez habe ich noch nie erlebt, dass so viele vertriebene Mexikaner hierherkommen«, erzählt der Leiter der Herberge »Albergue de Migrantes en Ciudad Juárez«, Francisco Javier Calvillo Salazar. Er sitzt in der Krankenstation, wo die Ankommenden mit dem kubanischen Impfstoff »Abdala« gegen Covid geimpft werden. Erst vergangene Woche sei ein Künstler aus dem mexikanischen Bundesstaat Oaxaca mit seiner Partnerin angekommen. Ihre Tochter war auf ihrem kleinen Grundstück entführt worden. »Seine Frau hob ihren Rock hoch, und ihre Beine waren mit Machetenschnitten und Narben übersät. Die beiden mussten alles zurücklassen, um ihr Leben zu schützen. Aber ihre Chancen auf politisches Asyl in den USA stehen schlecht nach der neuen Regelung, die am 5. Januar verkündet wurde.« Vor 2018 habe es in Juárez nur drei Herbergen gegeben, zwischenzeitlich waren es 40, drei hätten wegen Gangkriminalität aus Sicherheitsgründen schließen müssen, erzählt Calvillo Salazar. »Vergangenes Jahr haben ungefähr 20.000 Menschen diese Herberge passiert. Zur Not ist Platz für 800 Personen auf einmal, dann ist es aber wirklich sehr eng.«

Wegen des von Expräsident Donald Trump eingeführten »Titel 42«, der Migration mit der Ausrede des Schutzes vor Covid erschwert hat, sei die Situation in Juárez noch komplizierter geworden. Biden habe zwar versucht, den »Titel 42« zu kippen, aber der konservative Supreme Court hat sich dagegengestellt. »Durch die sich ständig ändernden Regeln machen sich noch mehr Menschen hoffnungsvoll auf den Weg zur Grenze. Sie sind ein Spielball der US-amerikanischen Geopolitik. Die Menschen werden rassifiziert, in politische Gegner eingeteilt und gegeneinander ausgespielt. 30.000 dürfen kommen, 30.000 müssen gehen«, sagt Salazar wütend.

Gefährlicher Weg

Michaela Hernández ist die Psychologin in der Herberge. »Die meisten, die mich hier konsultieren, sind Frauen und Kinder mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Angstzuständen.« Es gibt separate Räume für Frauen mit Kindern, für Männer und für Väter mit Kindern. Sie läuft an einer Schlange vorbei zum Essensraum, dem Comedor. »Momentan leben hier so viele Personen, dass wir die Mahlzeiten in drei Schichten einteilen mussten.« Alle Asylsuchenden bekommen einen Pass der Herberge mit Foto und Namen. Mit diesem können sie in den Essenssaal eintreten. Die Frauen in der Herberge kochen gemeinsam, die Männer müssen die Klos putzen. »Der Weg durch Lateinamerika und dann besonders durch Mexiko ist so gefährlich. Diese vielschichtige Belastung trifft besonders die Kinder. Jetzt ist es auch noch so kalt wie nie«, erzählt sie. Eine Therapie sei wegen des kurzen Aufenthalts nicht möglich, Hernández macht Atemübungen vor und hört zu. Besonders schlecht gehe es denjenigen, die aus den USA nach Mexiko deportiert wurden.