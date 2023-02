Charles McQuillan/2019 Getty Images/REUTERS Trauerfeier für die 2019 in Derry ermordete Journalistin Lyra McKee (Belfast, 24.4.2019)

Die Pressefreiheit ist im Vereinigten Königreich gefährdet. Der Hauptgrund ist die schwierige Lage für Journalisten in Nordirland. Dort wird ihre Arbeit von Behörden behindert, aber auch loyalistische und republikanische militante Gruppen bedrohen Medienschaffende. In einem neuen Ranking über freie Meinungsäußerung rangiert das Vereinigte Königreich daher nur auf den hinteren Plätzen – gemeinsam mit Chile, Uruguay und der Dominikanischen Republik.

Die Rangliste, die die Freiheit der Medien, Wissenschaft und Internet untersucht, wurde von der Gruppe »Index on Censorship« erstmals veröffentlicht. Für die Auswertung wurden Daten von Reporter ohne Grenzen, UNESCO und anderen öffentlich-zugänglichen Quellen zusammengeführt. Der Bericht schlussfolgert, dass die Situation im Vereinigten Königreich »nur teilweise frei« sei.

Laut der Investigativplattform The Detail sei besonders die Lage der Medien in Nordirland Grund für das schlechte Abschneiden. So wurden im August 2018 die Journalisten Trevor Birney und Barry McCaffrey verhaftet und ihre Büros und Wohnungen durchsucht. Birney und McCaffrey hatten 2017 die preisgekrönte Dokumentation »No Stone Unturned« veröffentlicht. Sie untersucht das Massaker in Loughinisland und die fehlende Aufarbeitung.

Am 18. Juni 1994 traf Irland bei der Fußball-WM in den USA auf Italien. In einer verlassenen Gegend in der ländlichen Grafschaft Down trafen sich einige Fußballfans, um das Spiel im ­O’Toole’s Pub zu verfolgen. Währenddessen stürmten Mitglieder der loyalistischen Ulster Volunteer Force (UVF) in das Pub und schossen wahllos auf die an der Bar sitzenden Katholiken. Sechs Personen starben, fünf weitere wurden teilweise schwer verletzt.

Das loyalistische Attentat wurde nie aufgeklärt. In der Dokumentation zeigen Birney und McCaffrey, wie die Polizei und die britische Armee ihre Involvierung in das Attentat vertuschten. Die damaligen Attentäter leben bis heute unbehelligt nur wenige Meilen entfernt vom Ort des Verbrechens – teilweise begegnen ihnen die Hinterbliebenen beim Einkaufen oder auf der Straße.

Im August 2018 wurden Birney und McCaffrey von der Polizei in Belfast verhaftet und verhört. Ihnen wurde vorgeworfen, unrechtmäßig im Besitz von internen Polizeidokumenten zu sein. Nun wurde ein interner Polizeibericht zum Fall bekannt. Eine kurze Zusammenfassung wurde Mitte Januar veröffentlicht, die besagt, dass der Durchsuchungsbefehl und die Verhaftung unrechtmäßig waren. Auch weiteres Fehlverhalten wird der Polizei vorgeworfen. Fazit: Die Untersuchung gegen die beiden Journalisten hätte nie begonnen werden dürfen.

Der gesamte Bericht, der bereits seit Frühjahr 2022 vorliegt, wurde nie veröffentlicht. Erst als im Januar ein Auszug veröffentlicht wurde, erfuhren Birney und McCaffrey, dass es überhaupt eine interne Polizeiuntersuchung über ihren Fall gab: »Wir wissen immer noch nicht, wieso gegen uns und nicht gegen die Mörder der sechs Zivilisten des Loughinisland-Massakers ermittelt wurde«, so Birney gegenüber Claire Simpson von The Detail am 20. Januar.

Auch von Paramilitärs wird die Arbeit nordirischer Journalisten behindert. 2019 drohte die UVF der Journalistin Patricia Devlin, ihr Kleinkind zu vergewaltigen. Zu Ostern 2019 wurde die Journalistin Lyra McKee am Rande von Ausschreitungen von einer Kugel der »Neuen IRA« tödlich am Hals getroffen. Als Leona O’Neill, die für The Irish News arbeitet, über den Fall McKee berichtete, erschienen auf Wänden in republikanischen Gebieten in Derry Graffiti, auf denen ihr vorgeworfen wurde, eine »Verräterin und Informantin« zu sein. Neben ihrem Namen wurde ein Fadenkreuz gezeichnet.

Auch im Rest des Landes wird die Arbeit der Medien behindert. Laut einer Studie des Foreign Policy Centre über Investigativjournalismus in 41 Ländern waren ein Drittel aller Klagedrohungen gegen Journalisten im Vereinigten Königreich. Ein bekannter Fall ist Julian Assange. Der Wikileaks-Gründer befindet sich seit 2019 in England in Haft, wo ihm eine Auslieferung in die USA droht.