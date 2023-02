Döpfner will hoch hinaus

REUTERS/Tobias Schwarz »In den USA wollen wir weiter wachsen« (Mathias Döpfner am 23.1.2023 gegenüber dpa)

Bei Springer legt man Wert auf Rituale, alle drei Jahre wird der publizistische Bereich umgekrempelt. Im Jahr 2014 waren aus fünf klassischen Konzernbereichen drei neue geschaffen worden. Journalismus fand von da an bei den »Bezahlangeboten« (später »News Media«) statt, die Leitung und Arbeit für die gedruckten und digitalen Medien wurden zusammengefasst. Im Juni 2017 war das alles Makulatur: Print- und Digitalgeschäfte wurden wieder – wie vor 2014 – in getrennte Bereiche aufgeteilt, jeder mit eigener Vermarktung, Vertrieb und Herstellung. Weitere drei Jahre später kam die Rolle rückwärts: Bild und Welt wurden zu zwei von vier »Säulen« im Geschäftsbereich »News Media National«. Gedrucktes und Digitales, Redaktion und Verlag, fanden sich wieder unter einem Dach.

Ende der Printmedien

Und nun, im Frühjahr 2023, die nächste Volte. Bild und Welt werden komplett eigenständige GmbH, der Bereich »News Media National« wird aufgelöst. Vorstandschef Mathias Döpfner verkündete das in gewohnt markigen Worten: »Wir wollen (…) Bild und Welt in ihrer Unterschiedlichkeit noch eigenständiger und so schlank wie möglich organisieren.« Im kaufmännischen Bereich und den Verwaltungen sollen »bürokratisch verschachtelte Strukturen« aufgebrochen werden.

Wenn Unternehmer von »schlanken« Strukturen sprechen, schrillen bei Betriebsräten die Alarmglocken. Die bisherigen Umstrukturierungen gaben meist den Anlass zu Entlassungen. So auch diesmal. In einem Interview mit dpa am 23. Januar ließ Vorstandschef Mathias Döpfner keine Zweifel aufkommen: »Personalumschichtung auf jeden Fall. (…) Das bedeutet auch Trennungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.« Eine Größenordnung und den Zeitpunkt nannte er nicht, statt dessen sprach er vom Ende der Printmedien: »Es ist völlig klar, dass es eines Tages keine gedruckte Bild-Zeitung, keine gedruckte Welt (…) geben wird.«

Schon im Sommer 2022 hatte das Springer-Management einen strikten Einstellungsstopp und einen »Verzicht« auf Gehaltserhöhungen per Rundmail verkündet. Ende November wurde Bild TV zum Abspielkanal für Dokumentationen und Reportagen des Senders Welt herabgestuft. Auch dort ist Personalabbau zu erwarten.

Die Ankündigung von Entlassungen und Einsparungen steht im Kontrast dazu, dass Döpfner das Geschäftsjahr 2022 als »außergewöhnlich erfolgreich« bezeichnet und sich »sehr zufrieden« gezeigt hat. Der Umsatz ist in zwei Jahren von drei auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen, der Gewinn lag zuletzt bei 750 Millionen. Der Konzernchef sieht darin allerdings keinen Widerspruch zu den Kürzungsmaßnahmen. Springer stehe vor großen Herausforderungen im digitalen Bereich, ließ er wissen, da seien solche Schritte eben nötig.

Nebenrolle für Bild und Welt

Immerhin hatte er auch einen Trost bereit: In den vergangenen 15 Monaten habe man 400 neue Journalistenstellen geschaffen. Allerdings nicht in Deutschland, sondern in den USA. Dort liegt in den kommenden Jahren der Schwerpunkt der Investitionen. Springer hat im August 2021 für geschätzte 650 Millionen Euro den Nachrichtenverlag Politico gekauft, der sich speziell an die Politik- und Wirtschaftselite wendet. Mit Business Insider und Morning Brew war der Konzern schon vorher auf diesem Markt vertreten, aktuell ist er der viertgrößte Verlag in den USA. Dabei soll es nicht bleiben, so Döpfner: »Von Platz vier kann man auf drei, von drei auf zwei, vielleicht sogar eines Tages von zwei auf eins (kommen, jW). … Politico wird in den USA und auch in Europa expandieren und kann eine echte internationale Marke werden.« Letztlich wolle man weltweit »der führende digitale Verlag« sein – »auf demokratischen Märkten«, versteht sich. Deutschland gehört zu den Ländern, die demnächst mit Politico beglückt werden.

Die traditionellen Marken Bild und Welt spielen bei alldem nur noch eine Nebenrolle. Das dürfte ganz im Interesse des Hauptaktionärs liegen. Der Finanzinvestor KKR hat 2019 für rund drei Milliarden Euro 48,6 Prozent Springer-Aktien gekauft und gibt seither die Richtung vor. Bis 2026, spätestens 2029 will er sein Investment beenden und die Anteile mit hohem Profit weiterverkaufen. Nichts eignet sich dafür besser als ein international aufgestelltes und digital ausgerichtetes Medienunternehmen.