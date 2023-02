ZUMA Press/imago/Montage jW

Vergessen mit Methode

Zu jW vom 28./29.1.: »›Wir vergessen nicht!‹«

Es gibt auch noch viele Deutsche, die nicht vergessen, allerdings die Minderheit. Am 27. Januar 2023 jährte sich zum 79. Mal der Tag der Beendigung der Blockade von Leningrad. Nach unterschiedlichen Schätzungen waren zuvor zwischen 600.000 und 1,3 Millionen Menschen verhungert. Deutschland hatte die Führung bei diesem Völkermord. Andere europäische Länder nahmen als Verbündete daran teil. Gestern sah ich im russischen Fernsehen einen Beitrag dazu. Es war alles noch weit grauenhafter, als es sich selbst informierte Menschen vorstellen können. Einmal unterhielt sich mein Professor, der lettische Dirigent Arvid Jansons, in Leningrad sehr laut auf deutsch mit mir. Da sagte ihm ein anderer Fahrgast, dass sie es sich verbitten, diese Sprache in der Lautstärke in dieser Stadt zu hören. Ich verstand das, mein Lehrer nicht, obwohl die Nazis zehn Familienmitglieder seiner jüdischen Frau ermordet hatten. Die Erinnerung an die Blockade Leningrads hat im Bundestag niemals eine angemessene Rolle gespielt, nämlich als Völkermord. Das Täterland gelangte zu schnell wieder auf sein hohes Ross, von dem aus es jetzt agiert. Die Sowjetunion hat nach 1945 Deutschland zu schnell verziehen . Das lag teils daran, dass beide Teile Deutschlands sofort als Verbündete im Kalten Krieg benötigt wurden, teils an der russischen Mentalität. Heute informierte eine Agenturmeldung von AP in der jungen Welt über die Feierstunde in Auschwitz: »Vertreter Russlands waren wegen des Kriegs in der Ukraine nicht eingeladen.« Nein, Vertreter Russlands waren bereits in den vergangenen Jahren vor diesem Krieg nicht eingeladen, obwohl die Rote Armee Auschwitz befreit hatte. Schon lange wurde diese heutige »Vergesslichkeit« vorbereitet, selbst in der UdSSR. Chruschtschow begnadigte einen großen Teil der in Kanada lebenden Bandera-Diaspora. Viele Täter kehrten einschließlich ihrer Ideologie ins Baltikum und die Ukraine zurück. Die Saat ist bei ihren Nachkommen aufgegangen.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude (Russland)

»Nebulöse Heilsversprechen«

Zu jW vom 30.1.: »Faschisten an der Macht«

Interessant ist doch die Frage, warum so viele Menschen auf die Propaganda der Faschisten hereingefallen sind? Eine mögliche Antwort liegt darin, dass die Massen ahnten, dass ihr Überleben allein von dem täglichen Verkauf ihrer Arbeitskraft abhängig war. Das Gefühl dieser Unsicherheit ist von den Propagandisten der Nazis nahezu perfektionistisch aufgegriffen und in politisches Handeln umgesetzt worden. Nichts kann existentielle Ängste besser instrumentalisieren als nebulöse Heilsversprechen. Wohlüberlegte Argumente und Hinweise auf weit größere Gefahren – »wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg« – gehen dann an den täglichen Nöten und Bedürfnissen der Lohnabhängigen vorbei. Ähnliches erleben wir heute. Auch der begründete und entsetzlichste Hinweis auf einen möglichen dritten Weltkrieg oder eine atomare Vernichtung der Menschheit verblasst vor dem Hintergrund täglicher Not und Verzweiflung. Propaganda ohne Gefühl geht gar nicht. Das erleben wir täglich im Zusammenhang mit den Bildern, die uns aus der Ukraine von allen Mainstreammedien ins Haus geliefert werden. Tatsächliches Grauen und Verzweiflung treten zurück. Siegfried Kracauer beschrieb dieses Vorgehen beispielhaft für die Nazis: »Faktisch ziehen die Hypnotiseure sämtliche Register und benutzen die Macht sowohl zur Fanatisierung der Masse wie zur Ausrottung ihres Gedächtnisses.« Neurobiologen wissen mittlerweile, dass Einstellungen und irrationaler Glaube stabiler sind als Wissen, weil wir es dabei mit einem gekoppelten Netzwerk im Gehirn zu tun haben: Wissen plus Gefühl! (…)

Manfred Pohlmann, Hamburg

Nicht ohne Kapital

Zu jW vom 30.1.: »Faschisten an der Macht«

Weil soviel von der »Machtergreifung« von Hitler dieser Tage die Rede ist und auch von den neuen italienischen Rechten unter Giorgia Meloni: Diese Leute konnten und können gar nicht allein die Macht ergreifen. Zunächst werden sie von der wirtschaftlichen Elite geprüft und für passend empfunden, dann werden sie gesponsert und wie zufällig in die erste Reihe gebeamt; und dann wird ihnen auf scheindemokratische Weise die Macht übergeben. Genauso lief es auch in der Ukraine, denn weder Poroschenko noch Selenskij hätten ein entsprechendes »Hinterland« in ihrer Heimat für einen Wahlsieg gehabt. Auch der von Gnaden der USA eingesetzte afghanische Machthaber Hamid Karsai kam aus dem Nichts – kaum einer kannte ihn in Afghanistan, als er 2004 eingesetzt worden war und für zehn Jahre den Strippenhans für die USA spielte. Wohin er nach dem Niedergang der westlichen, völkerrechtswidrigen Besatzung ging, interessierte folgerichtig niemanden, wohl aber, wo die verschobenen Gelder sind. (…)

Renato Lorenz, Berlin

Digital ist nicht besser

Zu jW vom 25.1.: »Wissing auf der Bremse«

Das Beharren des Bundesverkehrsministers auf eine (ausschließlich) digitale Lösung stößt tatsächlich auf breites Unverständnis unter den potentiellen Fahrgästen. Eine von mir im November, kurz nach der ersten vermeintlichen Einigung der Verkehrsministerkonferenz mit dem Bund gestartete Petition »49-Euro-Ticket in Papierform und gegen Barzahlung« auf der Plattform Change.org gegen eine rein digitale Lösung unterzeichneten in wenigen Wochen über 30.000 Menschen. In den Kommentaren findet sich vielfach auch die Forderung nach Einzelmonatskarten anstatt eines Abos. Die Menschen verstehen nicht, warum etwas, was im vergangenen Jahr recht kurzfristig möglich war, nun gar nicht mehr gehen soll. Die Pflicht zum Abo, auch wenn monatlich kündbar, ist problematisch für alle Menschen in prekären finanziellen Verhältnissen, denn es setzt in der Regel eine Lastschriftermächtigung und damit ein eigenes Konto und ausreichende »Bonität« voraus. Oder eine Barzahlung des Jahresbetrags im voraus, was für viele nicht leistbar ist. (…)

Alexander Klietz, Wetterau