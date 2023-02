Zurück auf Trump

Greg Sorber/ZUMA Press/imago Ausrangierte Interkontinentalrakete mit Namen »Peacekeeper« bei Anlieferung in Museum (Albuquerque, 22.4.2011)

In seinen letzten Amtstagen als US-Präsident kümmerte sich Donald Trump nicht nur ums Lynchen im Kongress, sondern auch um die strategische Abrüstung. Das »New START«-Abkommen zwischen den USA und Russland war 2010 von den Präsidenten Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet worden, am 5. Februar 2011 in Kraft getreten und lief nach zehn Jahren aus. Wahlverlierer Trump wollte um keinen Preis eine Verlängerung unterschreiben und markierte den Suppenkasper. Zu den ersten Amtshandlungen seines Nachfolgers Joseph Biden gehörte die Verlängerung bis 2026. Die Welt atmete auf. Wladimir Putin ließ erklären, die Fortsetzung ermögliche es, »die Transparenz und Berechenbarkeit der strategischen Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu bewahren«. Berechenbarkeit war mit Trump ohnehin beendet. Nach fast zwei Jahrzehnten der Kündigung von Abkommen, die mit der Sowjetunion zu Abrüstung und Rüstungskontrolle geschlossen worden waren, hatte er es fertiggebracht, auch den zentralen INF-Vertrag über atomare Mittelstreckenraketen, der 1987 zwischen Michail Gorbatschow und Ronald Reagan geschlossen worden war, 2019 wegzukicken. Kurz vorm vielleicht nur vorläufigen Abtreten ließ er im November 2020 den »Vertrag über den Offenen Himmel« torpedieren. Die USA traten als bisher einziger der Vertragsstaaten aus.

Biden hat nichts getan, um für mehr Übersicht in den Beziehungen zwischen den beiden Staaten, die über 90 Prozent aller Atomwaffen verfügen, zu sorgen. Die Vertragstrümmerhaufen, die seine Vorgänger einschließlich Trump hinterlassen hatten, blieben liegen, die Gespräche zwischen Russland und den USA über strategische Fragen, die er und Putin im Sommer 2021 vereinbart hatten, kamen nicht ins Laufen und sind ausgesetzt. Das ist notorisch und hat System: Die »antiterroristische Operation« Kiews gegen die Bevölkerung der Ostukrainie seit 2014 war ein vom damaligen Vizepräsidenten Biden maßgeblich betreuter und induzierter Bürgerkrieg. Der Mann hat mit dieser »verwerflichsten Spielart« (der Staatsrechtler Reinhard Merkel) militärischer Intervention zwecks »Regime-Change« in Libyen und in Syrien Erfahrungen gesammelt – auch was Russland angeht. Als er allerdings die Kiewer Nationalisten und Faschisten von der Leine ließ, verrechnete er sich: Die Aufständischen im Donbass waren kampffähiger als erwartet und ließen sich nicht im Handumdrehen überrennen. Russlands Eingreifen im Februar 2022 veränderte die Lage erneut. Inzwischen liefert Biden schwere Panzer, und seine Umgebung schwadroniert von Raketen und Kampfjets für Kiew. Berechenbarkeit sieht anders aus, aber das betrifft den gesamten Westen.

Wenn Washington jetzt behauptet, Russland halte »New START« nicht ein, weil es auf unabhängiger Entsendung seiner Inspektoren besteht, ist das ein politisches Signal: Biden spielt den Trump, d. h. mit der Atombombe.