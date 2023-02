»Sonst profitieren sie von den Verbrechen ihrer Vorfahren«

Florian Gaertner/photothek/imago Benin-Bronzen während einer Rückgabezeremonie an Nigeria (Abuja, 20.12.2022)

In der jüngeren Vergangenheit hat die hiesige Debatte über die sogenannten Benin-Bronzen an Fahrt aufgenommen. Mehrere dieser aus dem ehemaligen Königreich Benin geraubten Kunstgegenstände wurden mittlerweile an Nigeria zurückgegeben. Wie hängen die Herstellung der Bronzen und die Versklavung von Millionen Afrikanern zusammen?

Die Bronzen, über die wie sprechen, wurden zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert in Benin hergestellt. Im 16. Jahrhundert begann das Königreich, für die Herstellung der Bronzen Metall zu verwenden, das es von europäischen Sklavenhändlern erhielt. Das Metall wurde in Form von Armreifen, sogenannten Manillas, getauscht. Wir nennen es das Blutmetall: Benin erhielt die Manillas, weil es Afrikaner an europäische Sklavenhändler verkaufte. Das fing mit den Portugiesen an und ging über britische, niederländische bis zu amerikanischen Händlern. So ziemlich alle, die in den Sklavenhandel mit dem Königreich involviert waren, bezahlten mit den Manillas.

Übrigens spielt Deutschland da ebenfalls eine Rolle: Das Kupfer, aus dem die Manillas sind, kommt auch aus dem Harz. Deutschland hat also geholfen, uns zu versklaven, indem es das Metall bereitgestellt hat, aus dem schließlich die Bronzen gefertigt wurden.

Welche Forderungen ergeben sich aus diesen historischen Verflechtungen aus Sicht Ihrer »Restitution Study Group«?

Uns geht es vor allem um Gerechtigkeit für die Nachfahren der Opfer des transatlantischen Sklavenhandels. In diesem Fall vertreten wir die Nachfahren derjenigen, die vom Königreich Benin versklavt wurden. Wir fordern Anerkennung als Menschen, die mit diesen Bronzen verbunden sind. Ich denke, dass es richtig ist, die Bronzen an den Oba (Herrscher, jW) von Benin zurückzugeben – aber nur jene aus dem 12. und 15. Jahrhundert, die vor dem Eintreffen der Portugiesen gefertigt wurden. Die Bronzen hingegen, die aus dem Blutmetall gemacht wurden, sollten genau dort bleiben, wo sie sind – und wo wir heute leben, ob in den USA, Deutschland oder Großbritannien. Wir wollen Zugang zu den Plastiken und bitten die Museen deshalb, die Bronzen zu behalten, damit wir durch sie etwas über unsere Geschichte lernen können.

Sie begründen Ihre Forderungen auch damit, dass 93 Prozent aller Afroamerikaner ihre Wurzeln in Nigeria hätten. Stimmt es, dass neun von zehn von ihnen Vorfahren in dieser Region haben?

Ja. Das lässt sich aus den Ergebnissen von DNA-Tests ableiten, die es erst seit rund zehn Jahren gibt. Bislang hatten wir keinen Platz in der Benin-Diskussion, weil niemand wusste, wer wir sind. Jetzt, da wir wissen, wer wir sind, stellen wir sicher, dass die Welt unsere Verbindung zu den Bronzen versteht.

Können Sie verstehen, dass die Forderung, geraubte Kunstobjekte nicht zurückzugeben, hierzulande einige verwirrt?

Die Benin-Bronzen sind keine Kunstobjekte. Sie sind kulturelle Relikte, die in Menschenopferritualen für Stärke im Kampf oder zur Beeinflussung des Wetters eingesetzt wurden.

Manche sagen nun, dass Ihre Forderungen dazu führen, dass die Opfer des Sklavenhandels gegen die Opfer des Kolonialismus ausgespielt werden können. Was antworten Sie denen?

Als Nachfahren der Opfer des Sklavenhandels fordern wir Deutschland auf, die Bereicherung der Erben der Sklavenhändler in Nigeria zu verhindern. Denn durch die Rückgabe würden sie von den Verbrechen ihrer Vorfahren profitieren. Es ist unangemessen, von uns zu erwarten, dass wir schweigend zusehen, wie sie unrechtmäßig erworbene Gewinne zurückerlangen. Unsere Vorfahren haben diese Relikte mit ihrem Leben bezahlt. Und wir zahlen noch immer für sie, da wir unter den Folgen der Sklaverei wie Rassismus leiden. Da Nigeria unsere Bitte, diese Angelegenheit zu erörtern, ignoriert, müssen wir Deutschland bitten, es besser zu machen und unsere Forderung nach Gerechtigkeit anzuhören.