Lange erwarteter Besuch

Moses Sawasawa/AP/dpa Massenveranstaltung: Eine Million Katholiken feiert in Kinshasa eine Messe mit dem Papst (1.2.2023)

Ganz Kinshasa hatte zur Feier des Tages frei. Schließlich sollte es ein Gottesdienst der Superlative werden. So kam mehr als eine Million Menschen am Mittwoch morgen auf dem Flughafen Ndolo im Osten der Hauptstadt der Demokratischen Republik (DR) Kongo zusammen, um gemeinsam mit Papst Franziskus eine Messe abzuhalten. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wünschte den Anwesenden in Lingala, einer der vier Landessprachen, Frieden. In seiner ansonsten auf italienisch gehaltenen und ins Französische übersetzten Predigt forderte Franziskus die Zuhörer auf, trotz der dem Land zugefügten Wunden »Spaltungen nicht nachzugeben«.

Gegen Kolonialismus

Der hohe Besuch war am Dienstag nachmittag eingetroffen. Nach seiner Ankunft wurde er im Präsidentenpalast von Staatsoberhaupt Félix Tshisekedi empfangen. Dieser kam in seiner Begrüßungsrede gleich zur Sache und wies auf die Tatsache hin, dass trotz der reichen Ressourcen seines Landes die Mehrheit der Bevölkerung in bitterer Armut lebt. Tshisekedi betonte die Bedeutung der Enzyklika »Laudato si«, in der sich Franziskus 2015 mit Fragen des Umweltschutzes auseinandersetzte. Der kongolesische Präsident forderte von den Industrieländern »Wiedergutmachung« für die von ihnen historisch verursachten ökologischen Schäden. Die DR Kongo habe mit ihren Naturschätzen das Potential, einen entscheidenden Beitrag zur Abwendung der Klimakatastrophe zu leisten. Allerdings fehlten ihr dazu die Mittel.

Franziskus sprach in seiner Rede von einem »politischen Kolonialismus«, der von einem »wirtschaftlichen« abgelöst worden sei, den er ebenso strikt verurteilte. Beifall erhielt der Papst auch, als er an den Völkermord im benachbarten Ruanda 1994 erinnerte. Dieser war der Auslöser des Ersten Kongokrieges von November 1996 bis Mai 1997, der zum Sturz von Langzeitdiktator Mobuto führte. Damit kam das Land aber nicht zur Ruhe. Beim unmittelbar folgenden Zweiten Kongokrieg sollen Schätzungen zufolge fünf Millionen Menschen getötet worden sein. Vor allem im Osten des zweitgrößten Landes Afrikas dauert die Gewalt bis heute fort.

Die Reise des Papstes, die ihn am Freitag in den Südsudan führen soll und Sonnabend endet, war seit langem erwartet worden. Es ist der erste Besuch des amtierenden Papstes in der DR Kongo und der zweite eines Oberhaupts der katholischen Kirche überhaupt. 1985 hatte Johannes Paul II. dem Land seine Aufwartung gemacht, das seinerzeit den Namen Zaire trug. Der Katholizismus ist die dominierende Religion in der 91 Millionen Einwohner zählenden DR Kongo.

Ursprünglich hatte der Papst seine Reise im Juli antreten wollen, musste sie aber aus Gesundheitsgründen verschieben. Nach wie vor ist der Papst auf einen Rollstuhl angewiesen. Zunächst war vorgesehen, dass er auch in Goma im Osten der DR Kongo halt macht. Darauf wurde wegen der Sicherheitslage verzichtet. Die Millionenstadt am Kivusee ist seit den Kongokriegen ein Zentrum der Auseinandersetzungen zwischen der Regierungsarmee, Gruppen von Aufständischen und Invasoren aus anderen afrikanischen Ländern, allen voran dem unmittelbar an Goma angrenzenden Ruanda.

Anhaltender Konflikt

Im vergangenen Jahr waren Einheiten der UN-Angaben zufolge von Kigali unterstützten »M23«-Miliz bis an die Außenbezirke von Goma herangerückt. Einem im Herbst abgeschlossenen Waffenstillstandsabkommen zufolge sollten sich die »M23« bis Mitte ­Januar komplett zurückziehen. Statt dessen kam es zu weiteren Zusammenstößen mit der Armee des Kongo. Die »M23« sind allerdings nur eine von Dutzenden Milizen, die im Osten Kongos operieren. Regelmäßig ist in den Medien von Attentätern und Massakern die Rede. Vielfach werden jedoch auch Falschmeldungen gestreut, um Konflikte weiter anzuheizen, wie im Januar die Webseite Afrique XXI warnte.

Nach der Messe sollte Franziskus am Mittwoch nachmittag in Kinshasa mit Kriegsopfern aus Goma zusammentreffen. Danach stand eine weitere Rede des Papstes auf dem Programm, diesmal vor Repräsentanten von Hilfsorganisationen. Am Freitag reist der Papst weiter in den Südsudan. Auch dieses afrikanische Land wird von kriegerischen Auseinandersetzungen und anderen humanitären Katastrophen heimgesucht. Ob die Reise ihren Anspruch erfüllt, das Augenmerk der Weltöffentlichkeit auf Afrika zu lenken, wie der Sender France 24 schreibt, steht allerdings in den Sternen.