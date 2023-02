Galeria: Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Essen. Die Sanierungsbemühungen beim schwer angeschlagenen Warenhauskonzern »Galeria Karstadt-Kaufhof« haben eine wichtige Hürde genommen. Das Amtsgericht Essen eröffnete am Dienstag das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für den Handelsriesen, wie aus einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung des Gerichts hervorging. Zuvor hatte Unternehmensangaben zufolge der vorläufige Gläubigerausschuss einstimmig für die Fortsetzung der Eigenverwaltung gestimmt. Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung schließt an das bisherige Schutzschirmverfahren an. (dpa/jW)