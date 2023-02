Lieber schnell schießen

IMAGO/Moritz Schlenk Demonstranten fordern Gerechtigkeit für Mouhamed Lamine Dramé (Dortmund, 19.11.2022)

Nach rund einem halben Jahr stehen die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen eines Polizisten in Dortmund auf den 16 Jahre alten senegalesischen Flüchtling Mouhamed Lamine Dramé vor dem Abschluss. Das berichtete der Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Justizkreise. Laut dem Blatt soll die Dortmunder Staatsanwaltschaft kurz vor Anklageerhebung gegen fünf der zwölf an dem katastrophalen Einsatz beteiligten Polizisten stehen. Unter den Beschuldigten befinden sich demnach der Todesschütze und der Einsatzleiter. Die Vorwürfe sollen von gefährlicher Körperverletzung im Amt über Anstiftung bis hin zu Körperverletzung mit Todesfolge beziehungsweise Totschlag reichen.

Nach 0,717 Sekunden

Am 8. August 2022 war Dramé in der Dortmunder Nordstadt von zwölf Polizisten umringt worden. Angeblich war der 16jährige suizidgefährdet. Er soll mit einem Messer rumhantiert, womöglich die herbeigerufenen Polizeibeamten bedroht haben. Da der Einsatz von Reizgas und Tasern Dramé nicht dazu veranlasste, das Messer aus der Hand zu legen, schoss schließlich ein zur »Sicherung« eingesetzter Beamter genau 0,717 Sekunden nach dem letzten Tasereinsatz mit seiner Maschinenpistole. Der Polizist verletzte den Jugendlichen so schwer, dass Dramé wenig später in einem Krankenhaus verstarb. Der Fall führte in der BRD und im Senegal zu Protesten. Dramé war damals eines von vier Opfern tödlicher Polizeigewalt binnen einer Woche.

Laut dem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Einsatz gegen Dramé »unverhältnismäßig abgelaufen« sei. Bereits den Einsatz von Pfefferspray bewerte die Strafverfolgungsbehörde als überzogen. Die Beamten vor Ort hätten vielmehr ein »Kriseninterventionsteam und einen französischen Dolmetscher« herbeirufen müssen, um die Situation zu beruhigen und unter Kontrolle zu bringen. Folge man dieser Argumentation, wird in dem Bericht betont, sei bereits »der Taser-Einsatz unrechtmäßig« gewesen, ganz gleich, ob ein Messer im Spiel gewesen sei oder nicht. Vor dem Hintergrund, dass Dramé sich erst vier Monate in der BRD aufgehalten hatte und aufgrund seiner Fluchterfahrung – beim Überqueren des Mittelmeers war sein Bruder ertrunken – offensichtlich traumatisiert war, hätte dieses Vorgehen sicherlich Chancen für Deeskalation geboten.

Doch das Blatt zieht dies in Zweifel. Unter Aufbietung von anonymen »Insidern« und parteiischen »Polizeiexperten« erarbeitet es ein die Polizei in Schutz nehmendes »Framing« des Falls. So werde sich in Kreisen von Strafverteidigern gefragt, »wie ein Kriseninterventionsteam hätte helfen können«, wo doch selbst die Betreuer nicht zu Dramé durchgedrungen seien. Zudem hätte das alles viel Zeit gekostet, in der wer weiß was alles hätte passieren können. Eine Perspektive, die ein Polizeihandeln nach dem Motto: »Lieber schnell schießen, als lange warten« rechtfertigen würde.

Nähe zum Polizeiapparat

Weiter wird auch der »Einsatzleitfaden der NRW-Polizei« in Anschlag gebracht, wonach Beamte »einen Mann mit einem Messer« nicht so nahe an sich herankommen lassen sollten, dass Gefahr für Leib und Leben drohe. »Vor ein paar Jahren hat eine Untersuchung ergeben, dass es lebensgefährlich ist, wenn der Täter mit einem Messer näher als sieben Meter herankommt«, zitiert der Bericht den Bonner Rechtsanwalt und als »Experte für Polizeirecht« apostrophierten Christoph Arnold. Seine Nähe zum Polizeiapparat lässt der Bericht unter den Tisch fallen. Seit 2015 ist Arnold Lehrbeauftragter an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Brühl. Dort bildet er, laut Angaben auf seiner Homepage, »Polizeibeamte der Bundespolizei des gehobenen Dienstes im Verwaltungsrecht« aus. Zudem vertritt Arnold als Verteidiger in Strafprozessen fast ausnahmslos Polizisten.