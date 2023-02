Atomwaffen für Kiew?

IMAGO/ZUMA Wire In Kiew begehrt: Übung mit dem US-amerikanischen Raketenwerfersystem »Himars« in Alaska (22.10.2020)

Der ukrainische Botschafter in Berlin, Olexij Makejew, schließt nicht aus, dass sein Land zu seinem Status als Atommacht zurückkehren müsse. In einem Gespräch mit dem ukrainischen Dienst der Deutschen Welle sagte er am Dienstag, die Sicherheitsgarantien, die das »Budapester Memorandum« von 1994 der Ukraine im Austausch für den Verzicht auf ihren Anteil an den sowjetischen Atomwaffen gegeben habe, hätten nur auf dem Papier gestanden. Nur der Besitz eigener Atomwaffen könne vor einem »Aggressor wie Russland« zuverlässig schützen. Makejew vermied, die Rückkehr der Ukraine zum atomaren Status direkt zu fordern. Er sprach nur davon, die Diskussion darüber, wie die Ukraine zuverlässige Sicherheitsgarantien bekommen könne, müsse beginnen.

»Auch so schon genug«

Die Vorsicht in Makejews Formulierung ist nachvollziehbar. Die USA reagieren – Ausnahmen wie Israel bestätigen die Regel – sehr allergisch auf Versuche von Drittstaaten, sich Atomwaffen zu verschaffen. Das Atomthema in eine Diskussion über westliche »Sicherheitsgarantien« für Kiew einzubauen, ist von ukrainischer Seite der Versuch, den westlichen Sponsoren das Dilemma klarzumachen, das sie bisher zu vermeiden suchen: entweder Kiew entsprechend zu bewaffnen oder selbst eine atomare Konfrontation mit Russland zu riskieren.

Eine Einzelmeinung vertritt Makejew mit dem Vorstoß nicht. Bereits kurz vor Kriegsbeginn hatte Präsident Wolodimir Selenskij auf der Münchener »Sicherheitskonferenz« 2022 dieselbe Forderung erhoben und gedroht, die Zustimmung der Ukraine zum Budapester Memorandum zurückzunehmen. Das war einer der Gründe, die Wladimir Putin anführte, um seinen Entschluss zum Krieg öffentlich zu rechtfertigen.

Offizielle Reaktionen aus den USA auf den Vorstoß Makejews lagen zunächst nicht vor. Russische Medien zitierten einheimische Politologen mit der Erwartung, der Westen werde eine atomare Bewaffnung Kiews nicht zulassen, zumal die Ukraine auch den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet habe. Dieser sei eine der wenigen verbliebenen Stützen der internationalen Rüstungskontrolle.

Derweil setzen insbesondere die USA die konventionelle Aufrüstung der Ukraine fort. Während in die Schlagzeilen vor allem das »Nein« von Präsident Joseph Biden zur ukrainischen Forderung nach Lieferung von »F 16«-Kampffliegern gelangte, beschlossen die USA unterhalb des Wahrnehmungsradars der meisten Medien, die Ukraine mit taktischen Raketen zu versorgen, die eine größere Reichweite haben als die bislang gelieferten. Die Rede ist von bodengestützten Raketen des Typs GLSDB mit einer Reichweite von bis zu 150 Kilometern. Das ist knapp doppelt so viel wie bei den Geschossen, die die USA der Ukraine bisher zu den seit letztem Sommer gelieferten »Himars«-Raketenwerfern zur Verfügung gestellt haben, bleibt aber unter den 300 Kilometern Reichweite der ATacMS-Raketen, die die Ukraine sich zuletzt gewünscht hat, um »ihre Städte vor russischen Angriffen zu schützen«.

Biden hatte seine Ablehnung der Lieferung von Kampfflugzeugen unter anderem damit begründet, dass die USA der Ukraine »auch so schon genug« Waffen lieferten. Nicht ohne Bedeutung ist offenbar auch der Zeitfaktor: Die Ausbildung ukrainischer Piloten an den US-Maschinen würde mehrere Monate dauern, deren Einsatz könnte also gegen eine befürchtete russische Frühjahrsoffensive womöglich zu spät kommen. Mit ähnlichen Argumenten hatte auch Großbritannien die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine abgelehnt, während Polen sich vor einigen Tagen bereit erklärte, »koordiniert mit der NATO« seine Jagdflugzeuge vom sowjetischen Typ »MiG-29« an die Ukraine abzugeben. Der Vorschlag aus Warschau war erstmals bereits im vergangenen April gekommen und damals von den USA nicht unterstützt worden.

Hintergrund zu »Leopard«

Inzwischen berichten US-Medien relativ offen über Hintergründe des Streits um die Lieferung deutscher »Leopard«-Panzer an die Ukraine. Laut einem Beitrag der Washington Post von Anfang der Woche hätten die USA zwei Hauptmotive gehabt, auf der Abgabe der deutschen Panzer zu bestehen: Erstens, dass sie in Europa »reichlich vorhanden« seien und genug Ersatzteile zur Verfügung stünden. Und zweitens, dass Kiew gerade nicht die von der US-Armee verwendete Version der »Abrams«-Panzer erbeten habe, sondern eine abgespeckte. Insbesondere sollten sie ohne Zusatzpanzerung aus abgereichertem Uran geliefert werden, weil das Pentagon befürchte, dass sie mit dieser Ausrüstung in russische Hände fallen könnten und so ein technologischer Vorsprung Washingtons hinfällig werde. Auf einen anderen Aspekt hatte schon Ende Januar die Neue Zürcher Zeitung hingewiesen: die deutsch-US-amerikanische Konkurrenz um Ersatz für die an die Ukraine abzugebenden Panzer. Washington hoffe darauf, eigene Panzer anstelle der in vielen europäischen NATO-Armeen eingesetzten »Leopard«-Panzer anbieten zu können und damit der deutschen Rüstungsindustrie mit Wirkung auf Jahrzehnte das Exportgeschäft zu verderben.