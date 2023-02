Mehr Fragen als Antworten

Hugo Lill/LWL-Medienzentrum für Westfalen/dpa Kriegsgefangene im Sommer 1941 im Kriegsgefangenenlager »Stalag 326« (Schloß Holte-Stukenbrock, 2.7.1941)

Zufall war es nicht, dass jene Debatte am Freitag mit dem Untertitel »Geschichte als gesellschaftliche Selbstverständigung« gerade in Bielefeld geführt wurde. Bei der Überplanung der Kriegsgräberstätte »Stalag 326« vor den Toren der Stadt kann nämlich genau davon nicht die Rede sein. Das dort projektierte »Mahnmal gegen alle Diktaturen im Europa des 20. Jahrhunderts« (Elmar Brok, CDU) für mehr als 50 Millionen Euro ruht – und mit ihm der kontrovers geführte Disput darüber. Moniert wird, dass weder Interdisziplinarität noch Gedenkstättenpraxis ein leitendes Kriterium für die Auswahl der Mitarbeiter waren. Und auch, dass der Gedanke den Beteiligten fremd sei, mit dem klammheimlich erstellten Konzept werde vor dem Hintergrund einer insgesamt überholten Erinnerungskultur geforscht – zu Gunsten bloßer »Entlastungsrituale«, wie es der Historiker Jens-Christian Wagner formulierte.

So war es passgenau, dass Christina Morina, die in Bielefeld allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte lehrt und dieses Format verantwortet, einleitend fragte, wie tauglich Begriffe wie »Erinnerungskultur« und »Gedenken« sind. Auf dem Podium der Tagung zur »Zukunft des NS-Gedenkens« im Zentrum für interdisziplinäre Forschung bekräftigte am Freitag Ulrike Jureit von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, maßgeblich an der zweiten »Wehrmachtsausstellung« beteiligt, die Zweifel an der Tauglichkeit des Begriffes der »Erinnerung« und formulierte ihr »Unbehagen«. Wenn es letztlich um das Funktionieren der Erinnerungskultur gehe, sei allerdings die Wissenschaft nicht am Zug. Jureits Gesprächspartner Bill Niven, schottischer Philosoph und Historiker für deutsche Zeitgeschichte, brachte die Debatte mit der Frage nach der »Relativierung« von Geschichtsbildern auf Kurs. Er benannte damit einen der strittigen Punkte der »neuen« Gedenkstätte: Eine lange Zeit verdeckt gehaltene Machbarkeitsstudie will diesem Gedenkort an die sowjetischen Naziopfer noch die »Erinnerung an die Opfer der SED-Diktatur« unterschieben. Gerade wegen fehlender Zeitzeugen ist für Niven ein »Nachweis durch Erinnerung« bedeutsam, zumal sich »Deutsche nicht genug an die Täter erinnern«. Wie nachfolgender Nazismus zu verhindern sein könnte, könne schließlich besser über die Täter als über die Opfer gelernt werden.

Natan Sznaider, Soziologe an der Akademischen Hochschule Tel Aviv, dessen Arbeiten die Begriffe des »kosmopolitischen Gedächtnisses« und der »kosmopolitischen Erinnerung« mit geprägt haben, stellte richtig, dass man mit »Erinnerungskultur« über eine politische, nicht über eine wissenschaftliche Kultur spreche. »Erinnerung« ist für ihn eine »merkwürdige Annahme«. Und selbst bei authentischen Orten frage er sich, »Was soll ich da? Abschaffen, Gras drüber wachsen!«. Auch für Ahmad Mansour, der als Wahlkampfunterstützer der Berliner FDP in letzter Zeit eher gegen muslimische Migranten zu Felde zieht, ist die Erinnerungskultur samt Gedenkstätten »total überbewertet«. Der deutsch-israelische Psychologe palästinensischer Herkunft insistierte auf die »Einzigartigkeit« der Schoah und sehe dennoch in der Erinnerungskultur »den letzten Damm (…), der den Ausbruch von vielleicht noch Schlimmerem verhindern kann«.

Insgesamt ergab diese Tagung mehr Fragen als Antworten. Zum »›neuen‹ Stalag 326« dürfte aber klar geworden sein, dass dessen Planung ohne diese Fragen und Antworten Schall und Rauch bleibt. Veranstaltungen wie die am Freitag im Bielefelder ZiF können überraschende Impulse für die Erneuerung der Erinnerungskultur geben – auch wenn der entscheidende Faktor, die Gedenkstättenpolitik, außen vor blieb. Bis in die Praxis werden diese Impulse aber nur durchringen, sofern auch deren Sachwalter auf dem Podium vertreten sind und zu Beginn der Planung einer Gedenk- und Bildungsstätte Gehör finden.