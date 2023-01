Nachschlag: Familiengeschichten

ZDF/rbb/zischlermann filmproduktion/Dr. Klaus Ronald Zimmering Esthers Vater Dr. Zimmering ist Militärarzt und Offizier der NVA, 1974

Was haben oder vielmehr hatten die DDR und Israel gemeinsam? Da ist der Geruch im Speisesaal des Kibbuz Capri, der die Regisseurin Esther Zimmering an Ferienheime zur Zeit ihrer Kindheit im sozialistischen Deutschland erinnert. Oder die FDJ. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte es in Großbritannien unter Exilanten Vorläufergruppen gegeben, denen nicht zuletzt die Aufgabe zukam, deutschen Juden, die den Nazis entkommen waren, im Ausland zur Seite zu stehen. Zimmering zieht in ihrem Dokumentarfilm »Swimmingpool am Golan« eine Parallele zwischen linken und zionistischen Organisationen und gelangt zu dem Schluss: Von den alten Idealen sei wenig geblieben. Was in ihrer Familiengeschichte nur am Rande erwähnt wird, sind die Palästinenser. Das Land sei leer gewesen, nichts habe auf den umliegenden Hügeln gestanden, meint ein Verwandter, um wenig später beiläufig Gewalt und Vertreibung zuzugeben. Die Filmemacherin fragt, ohne dem weiter nachzugehen: »Was ist da schiefgelaufen?« (jt)