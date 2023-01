Jörg Werner Deutschland, ein Stilleben: Exponat in der Ausstellung »Der Untertan. Über Autorität und Gehorsam«

Das Plakat zur Ausstellung »Der Untertan. Heinrich Mann. Über Autorität und Gehorsam« in Lübeck ist gut gemacht: viel Rosa und eine Pickelhaube aus Marmor, heruntergefallen von einem Denkmal. Tatsächlich scheint aber die Ausstellung selbst den Kopf verloren zu haben. Sie irrlichtert, Manns Roman und sein ekelhafter Antiheld Diederich Heßling hätten etwas zu tun mit »dem grausamen Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine«. Wie konnte dazu kommen?

»Als ich (die Gestalt des ›Untertan‹) aufstellte, fehlte mir vom ungeborenen Faschismus der Begriff, – nur die Anschauung nicht«, hatte Heinrich Mann im Rückblick über seinen Roman gesagt. Dass dieser Begriff jetzt den Besuchern in den Kopf kommt, das ist eher nicht die Absicht hinter der Ausstellung im Buddenbrookhaus.

Sie will mehr. Vor allem will sie zeigen, wie »aktuell« Heinrich Manns Roman ist. Es soll anscheinend darum gehen, dass der »Charakter der Macht (…), ihre Leerheit und Schauspielerei« (Werner Mahrholz, »Heinrich Manns ›Untertan‹«, in: Das literarische Echo 21, 1918/19; nachgedruckt in: Editionen für den Literaturunterricht, 1979) für unsere unmittelbare Gegenwart bedeutsam sind, dass Politik heute wie damals auf »Geld, Einfluss, gesellschaftliche Stellung« hinaus will. Folglich soll auch erklärt werden, wie derlei Missstände hier und heute in unserem demokratischen Gemeinwesen auftreten können. Nicht zu vergessen, was das für unsere nahe Zukunft bedeuten muss, denn Heinrich Manns Feststellungen wohnt die Vorhersage eines zweiten tödlichen Akts des Dramas inne.

Tatsächlich räumt Kuratorin Imke Jelen ein, dass Personenkult und Untertänigkeit auch in unserer Demokratie nicht ausgeschlossen sind. Im zweiten Ausstellungsraum stehen mehr als 20 großformatige »Headlines« beispielhaft für das, was gerade faul ist im Lande. Auch die historischen Leitexponate zu den Unterthemen sind für uns heute verblüffend aktuell: vom Gesangbuch der schlagenden Studentenverbindungen bis zu drei Klopapierrollen aus Heßlings Papierfabrik, die Blatt für Blatt mit »Weltmacht« beschriftet sind.

Das genügt eigentlich schon, um den Ausstellungsmachern kleinere Ungeschicklichkeiten nicht weiter anzukreiden und statt dessen zufrieden zu sein, wenn sich die Besucher nach der Besichtigung möglicherweise fragen: »Wie können wir diese Heßlinge endlich los werden?« Um die behauptete Aktualität des Romans schlüssig herzuleiten, braucht es aber deutlich mehr, zumal sich auch der Untertitel »Über Autorität und Gehorsam« als Allgemeinplatz erweist, der beliebig gefüllt wird.

Dieses »Mehr« vermag auch die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), nicht beizusteuern. Als Sponsorin des Kooperationsprojektes begründet sie in ihrem Grußwort auf Seite eins der historisierenden Ausstellungszeitung die »überragende Aktualität« des Romans schlicht damit, dass wir »gerade in Zeiten« leben, »in denen Demokratien weltweit angegriffen werden«. Na gut, über die Kriegsmüdigkeit der Wählerschaft klagen die Grünen schon länger.

Naheliegend, dass deshalb für die besagte Ausstellungszeitung 17–20jährige gefragt wurden, »ob für sie ›Der Untertan‹ noch aktuell ist«. Naturgemäß nehmen sich die Abiturienten ein Beispiel an der oberflächlichen Nachdenklichkeit der Staatsministerin. Von jedem Zwang zur schlüssigen Argumentation befreit, kommen sie so auf das Lieblingsthema Claudia Roths zu sprechen, der die Lieferung von mehr Waffen an die Ukraine am Herzen liegt und die in diesem Sinne – eher emotional als argumentativ überzeugend – erklärt hatte, »Kulturpolitik ist Sicherheitspolitik«.

Das Ergebnis: »(…) ich denke zum Beispiel an den Ukraine-Krieg«, »Ein russischer Heßling (…)«, »Was das grausame Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine mit Heinrich Manns ›Der Untertan‹ zu tun hat (…)«, »Auch im Ukraine-Krieg zeigt sich immer wieder, dass russische Soldaten oft nur als menschliche Munition verwendet werden« etc.

Nun ist ganz besonders Claudia Roths Behörde »in das Betriebssystem moderner Staatspropaganda« eingebunden und wirkt an der Schaffung einer »Propagandapartnerschaft von Bundesregierung, Leitmedien und Plattformkonzernen« zur Berichterstattung über den Ukraine-Krieg mit, wie vor einiger Zeit in dieser Zeitung zu lesen war. Einem von dem Portal Nachdenkseiten geleakten vertraulichen Regierungsdokument zufolge ist auch ihre Behörde angehalten, für die Verteilung regierungskonformer Darstellungen »an Multiplikatoren der Zivilgesellschaft« zu sorgen.

Ist den Nachdenkseiten nicht unlängst die Gemeinnützigkeit aberkannt worden? Lieber Leser, ab hier sei es Ihnen überlassen, ob es Ihnen anhand dieser Fakten vielleicht besser gelingt als den Ausstellungsmachern, die Aktualität des »Untertan« von Heinrich Mann zu begründen.