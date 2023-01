Bettina Stoess Pirat auf der Chaiselongue ans Telefon: George Petean als Simon Boccanegra

Die Schrankwand ist das Symptom der zeitgenössischen Oper. Mehr als Möblierung wäre fast schon Haltung. Mehr als Möblierung wäre fast schon nachgedacht. So steht sie halt wieder da, die Schrankwand mit ihren kahlen Buchrücken, am 29. Januar 2023 um 18.00 Uhr in der Deutschen Oper Berlin. Nach der Schrankwand dreht sich das Bühnengestell zur IKEA-Landschaft mit Apple-Computer. Zwischen dem Drehen werden schlecht nachgestellte Boulevardtitelblätter als Powerpoint-Präsentation gezeigt, und es gibt eine Lichtleiste, die von rechts nach links zwei mal durchläuft, wenn die Akte vorbei sind. Jetzt ist der Akt wieder vorbei: Blink-blink. Einen Flachbildfernseher gibt es auch auf der Bühne. Er ist neben die Schrankwand geschraubt worden.

Wieder diese Schrankwand

Mehrere Fernsehmöbel, so nannte man sie vor dem Internet, stehen vor dem Fernseher. Sessel in tausendster Inkarnation eines Designklassikers. Sänger tragen Kostüme aus der Jetztzeit, versetzt mit kleinen historisierenden Artefakten, damit man merkt, dass irgend jemand den Text von 1857 gelesen hat. Ein Banner, da steht irgendeine Parole drauf – erfunden hat’s der Castorf in der Volksbühne, war bis zur Jahrtausendwende originell. Zwei Banner, ein Peacezeichen und eine Friedenstaube. Irgendwann kommen Polizisten. Pause.

Der Wein ist jetzt noch teurer, ist ja Inflation, auch im dreimal durchsubventionierten Staatstheater. 100 Milliliter französischer Landwein für 5 Euro. Eine Brezel für 4 Euro, die Jahr für Jahr trockener wird. Fängt wieder an. Darstellerin Karis Tucker sieht mit der Frisur und dem Fetzen ein bisschen aus wie Ricarda Lang, frauenpolitische Gerechtigkeitstante der Grünen. Ob Tucker weiß, dass der Regisseur Wassili Barchatow, unter dem sie spielt, aus Moskau kommt … Jetzt ist da wieder diese Schrankwand. Meine Begleitung war noch nicht so oft in der Oper, findet zumindest das Gesinge schön. Ich auch, will dem Rest aber nicht folgen, sah die faulen, feigen Schablonen des verblichenen europäischen Bildungsbürgertums schon auf »Tristan und Isolde«, »Wozzeck«, »Boris Godunow«, »Così fan tutte«, »Die tote Stadt« und den ganzen restlichen Kanon gepresst. Mein Hirn kann sich die Oper genauso wenig mehr leisten wie die Schrankwände und Chaiselonguen, IKEA-Zeug will es partout nicht verarbeiten.

Sehr schlechte Projektionen wirft man jetzt auf die Szenerie. Immer wieder knutscht eine Frau ein Baby – trautes Familienglück, wehmütig. Was passiert hier noch mal? Ach ja, irgendein Sippschaftliebesdramading, verfeinert mit Standeskritik aus dem 19. Jahrhundert, auf italienisch. Muss Verdi sein. (Es handelt sich um die Geschichte eines Prolopiraten, der nicht ganz legitim in einem hegemonialen Stadtstaat der Frührenaissance die Regierungsgeschäfte übernimmt: Verschwörung, Bürgerkrieg, jW).

Noch zehn Minuten

Obwohl einmal das Wort »Rienzi« fällt, kann ich den Wagner oder den Hitler nicht hören. Sie singen gerade über Frieden, das fällt den Deutschen nicht ein. Nur noch zehn Minuten. Auf die Uhr der Nachbarin hoffnungsvoll rüberlugen. »Schon wieder die Schrankwand!« – ­sogar mein Hintermann hat’s schon erkannt. Hinweis an Arbeitsuchende: Für die Position »Einflugregisseur im Subventionsbetrieb« braucht es lediglich geringfügige Qualifikation in ästhetischem Recycling und keinen Abschluss. Jetzt fällt der Vorhang, das Adjektiv »erbsenhirnisch« kommt mir in den Sinn. Dann kommt die U-Bahn.