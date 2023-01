Linke-Politiker Korte zur Wehrpflichtdebatte

Frank May/dpa

Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion von Die Linke im Deutschen Bundestag, kommentierte am Dienstag die aktuelle Debatte um die Wiedereinführung der Wehrpflicht:

Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht irgendein Vertreter von SPD, FDP, Grünen oder Union findet, der mit einem neuen Eskalationsvorschlag um die Ecke kommt: Panzerlieferungen, Kampfjets, jetzt die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Selbst eine Debatte über den Einsatz von deutschen Bodentruppen auf Seiten der Ukraine scheint mittlerweile denkbar. Die Wehrpflicht auszusetzen war kein Fehler, sondern ein zivilisatorischer Fortschritt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat es keine solch rasante Militarisierung der Sprache, des Denkens und des Handelns vor allem in den Medien und der Politik gegeben. Stimmen für eine diplomatische Lösung und gegen die Ausweitung und Entgrenzung des Krieges werden verächtlich gemacht. Es wird höchste Zeit, diesem unverantwortlichen Irrsinn entschieden entgegenzutreten.

Aufruf zur Kundgebung »Streikrecht verteidigen! – Protect the Right to Strike!« in Solidarität mit Streiks und Protesten in Großbritannien am Mittwoch, 16 Uhr, Unter den Linden, Ecke Wilhelmstraße:

Der konservative britische Premierminister Rishi Sunak hat einen massiven Angriff auf das Streikrecht gestartet. Er will für Beschäftigte in mehreren Branchen wie Gesundheit, Feuerwehr und Bildung das Streikrecht weitreichend einschränken. Einem Teil der Beschäftigten soll es verboten werden, zu streiken, andernfalls können sie gekündigt werden!

Seit Monaten erlebt Großbritannien die größte Streikwelle seit vier Jahrzehnten. Für den 1. Februar haben die Gewerkschaften landesweit zu Streiks und Protesten aufgerufen. Lehrer*innen, Lokführer*innen, Beschäftigte der Hochschulen und des öffentlichen Dienstes streiken für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der 1. Februar ist zudem ein Tag des Protests gegen die geplanten »Antistreikgesetze«.

Als »Kampagne für ein umfassendes Streikrecht«, die von diversen politischen und gewerkschaftlichen Initiativen sowie Einzelpersonen unterstützt wird, solidarisieren wir uns mit den Beschäftigten in Großbritannien und ihrem Kampf um das Streikrecht. (…)

Die Ärzteorganisation IPPNW fordert die Bundesregierung auf, den Absichten der estnischen Regierung nach Lieferung von Streumunition an die Ukraine eine Absage zu erteilen:

Das estnische Ersuchen an die Bundesregierung, eine Weitergabe der in Deutschland produzierten Streumunition an die Ukraine zu ermöglichen, verstößt gegen das Völkerrecht. Die ärztliche Friedensorganisation IPPNW fordert die Bundesregierung auf, sich dezidiert gegen jeglichen Einsatz von Streumunition sowie gegen die Lieferung und Weitergabe dieser verbotenen Munition zu stellen. Dazu gehöre eine klare, öffentliche Absage an Estland.

»Der Einsatz von Streumunition verstößt gegen das humanitäre Völkerrecht, da sie nicht zwischen militärischen Zielen und der Zivilbevölkerung unterscheidet. Durch die ungezielte Streuung wird beim Einsatz von Streumunition, vor allem beim Häuserkampf in Städten, immer die Zivilbevölkerung getroffen, mit schweren Verletzungen der Gliedmaßen. Das gilt sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig, da etwa 40 Prozent der Streubomben beim Aufprall nicht zünden und noch Jahre später explodieren können«, erklärt die Medizinerin Dr. Angelika Claußen, Vorsitzende der IPPNW.