Wahl unter Vorbehalt

IMAGO/serienlicht Kreativ verändertes Wahlplakat (Berlin, 23.1.2023)

Die Wiederholungswahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und den Bezirksparlamenten am 12. Februar können wie geplant stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) lehnte es mit seiner am Dienstag bekanntgegebenen Entscheidung ab, eine einstweilige Anordnung gegen die Durchführung der Wahlen zu erlassen. Eine schriftliche Begründung werde den Beschwerdeführern demnächst zugestellt, so das Gericht.

43 Kläger, darunter neben Wählern auch Mitglieder von Bezirksparlamenten sowie acht Abgeordnete von SPD, Die Linke und FDP aus dem Abgeordnetenhaus, hatten Mitte Dezember Verfassungsbeschwerde gegen ein Urteil des Berliner Verfassungsgerichtshofes eingelegt. Dieser hatte die gesamten Berliner Kommunal- und Landtagswahlen vom 26. Februar 2021 und die daraus hervorgegangenen Gremien angesichts schweren und teils mandatsrelevanten Behördenversagens – fehlende oder falsche Wahlunterlagen, stundenlange Warteschlangen vor mitunter weit über 18 Uhr hinaus geöffneten Wahllokalen – für unrechtmäßig erklärt.

Die Beschwerdeführer sehen unter anderem die Mandatsrelevanz nicht ausreichend belegt. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über diese Verfassungsbeschwerde steht allerdings noch aus. Hier wurde den Prozessbeteiligten bis zum 2. März Frist zur Stellungnahme eingeräumt. Erst Wochen oder Monate nach der somit weiter unter Vorbehalt stehenden Wahlwiederholung wird Karlsruhe also in der Hauptsache urteilen.

Dem höchsten deutschen Gericht liegen außerdem noch Anträge unter anderem der AfD-Bundestagsfraktion und einer auf den rechtskonservativen Journalisten Roland Tichy zurückgehenden Initiativgruppe zur Entscheidung vor, die auch eine Wiederholung der Bundestagswahl in der gesamten Bundeshauptstadt fordern. Die Ampelfraktionen im Bundestag hatten dagegen eine Wiederholung der ebenfalls am 26. September 2021 abgehaltenen Bundestagswahl nur in 431 der 2.300 Berliner Stimmbezirke beschlossen.

»Wir atmen jetzt durch, weil die Entscheidung uns Planungssicherheit gibt«, zeigte sich der Berliner Landeswahlleiter Stephan Bröchler zwar nicht überrascht, aber erleichtert durch den Karlsruher Spruch. »Alles andere wäre ein ganz erheblicher Eingriff in eine schon laufende Wahl gewesen«, verwies er auf viele Briefwähler, die bereits abgestimmt haben. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die derzeit eine Koalition aus ihrer SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke anführt, versprach auf Twitter, bis zum Wahltag »alles dafür zu tun, dass eine reibungslose Wahl in Berlin durchgeführt wird«. Als »gut für die Demokratie, gut für Berlin« bezeichnete der Generalsekretär der in Umfragen derzeit vorn liegenden Berliner CDU, Stefan Evers, die Gerichtsentscheidung. »Dass das Hin und Her um die Berliner Wiederholungswahl auch Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung hat und Menschen Vertrauen in politische Prozesse verlieren«, befürchtete Linke-Landesgeschäftsführer und Wahlleiter Sebastian Koch am Dienstag gegenüber jW. Gerade deshalb komme es darauf an, welche Partei ihre Anhänger am besten mobilisieren könne.

Die Wiederholung der Wahl war unter anderem auf Klage der Satirepartei Die PARTEI beschlossen worden. »Nach dem eindeutigen Urteil, das Die PARTEI vor dem Landesverfassungsgericht erstritten hat, kann das BVerfG kaum anders urteilen«, meinte deren EU-Abgeordneter und Direktkandidat zum Berliner Abgeordnetenhaus, Martin Sonneborn, am Dienstag gegenüber jW. »Einen Marathon haben wir für den 12. Februar bereits angemeldet«, versicherte Sonneborn – wegen umfangreicher Straßensperrungen infolge des Berlin-Marathonlaufes hatten im September 2021 zahlreiche Wahlberechtigte Schwierigkeiten gehabt, ihre Wahllokale zu erreichen. »Und wir werden ab sofort alle Wahlen, die wir nicht gewinnen, wiederholen lassen«, stellte Sonneborn unter Anfügung des obligatorischen »Smiley« klar.